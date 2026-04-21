Призові на чемпіонаті світу зі снукеру збільшаться на 25%

З наступного сезону призові фонди чемпіонату світу та UK Championship будуть збільшені на 25%.

Про це повідомила пресслужба World Snooker Tour.

Загальний призовий фонд чемпіонату світу 2027 року складе 3 млн фунтів стерлінгів, що на 25% більше за поточний показник у 2,4 млн. Чек переможця збільшиться з 500 тисяч фунтів до 625 тисяч.

Востаннє піднімали призові виплати у 2019-му. Марк Вільямс у 2018-му за перемогу отримав 425 тисяч.

Призовий фонд UK Championship зросте до 1,5 млн фунтів стерлінгів (порівняно з 1,2 млн цього сезону), а головний приз збільшиться з 250 000 до 312 500 фунтів.

Аналогічне підвищення торкнеться кожного раунду турнірів. Повну інформацію про розподіл призових буде оголошено найближчим часом.

