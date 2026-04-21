О'Салліван продовжив свою рекордну серію, яка триває з 1993 року
Ронні О'Салліван розпочав матч 1/16 фіналу чемпіонату світу зі снукеру 2026. Він змагається в головній події світу вже 34-й рік поспіль, що є рекордним показником.
Про це інформує Totally Snookered.
"Ракета" дебютував 1993 року. Відтоді він жодного разу не пропускав світову першість.
За цей час він вісім разів виходив у фінал, виграючи титул сім разів. Єдина поразка у вирішальному поєдинку відбулася 2014-го, коли Ронні програв Марку Селбі (14-18).
На другому місці перебуває Джон Хіггінс, який цього року змагається на ЧС у тридцять другий раз.
Ровесник О'Саллівана також дебютував у мейн-турі в 1993-му, але в перші два роки серед професіоналів не зумів пройти кваліфікацію.
Цікаво, якщо Ронні переграє Хе Гоцяна, то саме шотландець буде його суперником в 1/8 фіналу. Джон переграв Алі Картера в першому раунді.
