Чемпіон Більярд

О'Салліван продовжив свою рекордну серію, яка триває з 1993 року

Руслан Травкін — 21 квітня 2026, 19:21
Ронні О'Салліван
WST

Ронні О'Салліван розпочав матч 1/16 фіналу чемпіонату світу зі снукеру 2026. Він змагається в головній події світу вже 34-й рік поспіль, що є рекордним показником.

Про це інформує Totally Snookered.

"Ракета" дебютував 1993 року. Відтоді він жодного разу не пропускав світову першість.

За цей час він вісім разів виходив у фінал, виграючи титул сім разів. Єдина поразка у вирішальному поєдинку відбулася 2014-го, коли Ронні програв Марку Селбі (14-18).

На другому місці перебуває Джон Хіггінс, який цього року змагається на ЧС у тридцять другий раз.

Ровесник О'Саллівана також дебютував у мейн-турі в 1993-му, але в перші два роки серед професіоналів не зумів пройти кваліфікацію.

Цікаво, якщо Ронні переграє Хе Гоцяна, то саме шотландець буде його суперником в 1/8 фіналу. Джон переграв Алі Картера в першому раунді. 

