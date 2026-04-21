О'Салліван продовжив свою рекордну серію, яка триває з 1993 року

Ронні О'Салліван розпочав матч 1/16 фіналу чемпіонату світу зі снукеру 2026. Він змагається в головній події світу вже 34-й рік поспіль, що є рекордним показником.

Про це інформує Totally Snookered.

"Ракета" дебютував 1993 року. Відтоді він жодного разу не пропускав світову першість.

Ronnie O'Sullivan has played at the Crucible every year since 1993.



His debut appearance on snooker's grandest stage came during his rookie professional season, when he won 10 qualifying matches to reach the main draw.#WorldChampionship pic.twitter.com/40kx3TlUIL — Totally Snookered - Snooker news and fan community (@totalsnookered) April 21, 2026

За цей час він вісім разів виходив у фінал, виграючи титул сім разів. Єдина поразка у вирішальному поєдинку відбулася 2014-го, коли Ронні програв Марку Селбі (14-18).

На другому місці перебуває Джон Хіггінс, який цього року змагається на ЧС у тридцять другий раз.

Ровесник О'Саллівана також дебютував у мейн-турі в 1993-му, але в перші два роки серед професіоналів не зумів пройти кваліфікацію.

Цікаво, якщо Ронні переграє Хе Гоцяна, то саме шотландець буде його суперником в 1/8 фіналу. Джон переграв Алі Картера в першому раунді.

