Українська правда
Найтитулованіша снукеристка в історії оцінила форму О'Саллівана перед стартом чемпіонату світу

Руслан Травкін — 22 квітня 2026, 02:15
О'Салліван та Еванс
www.womenssnooker.com

Найтитулованіша гравчиня в жіночому снукері Ріан Еванс, яка під час ЧС-2026 працює експертом на телебаченні, досить оптимістично оцінує шанси Ронні О'Саллівана виграти титул World Snooker Championship 2026.

Слова Еванс передає Tntsports.co.uk.

"Він чудово виглядав у Китаї. Тепчаї знадобилася чудова гра, щоб перемогти його (у фіналі World Open 2026 – прим.).

Я думаю, що ми побачимо хороший рівень Ронні. Я думаю, що він виглядає круто, спокійно та зібрано. Він виглядає впевненим", – сказала Ріан.

Читайте також :
Відео Фото Батько вбив людину, мама сиділа у в'язниці, старша донька ненавидить: історія Ронні О'Саллівана поза снукерним столом

Ріан 11 разів ставала чемпіонкою світу серед жінок. Чемпіонка світу зі снукеру в міксті за версією WLBSA – 2008 (у парі з Нілом Робертсоном), 2009 (у парі з Майклом Холтом)

Зазначимо, що сам "Да Вінчі сукна" розповів про свою підготовку до світової першості, де стримано оцінив свої шанси.

Нагадаємо, Ронні зумів продовжити свою рекордну серію, яка триває вде з 1993 року.

Чемпіонат світу зі снукеру стартував 18 квітня. Переможець визначиться 5 травня. Чемпіон збагатиться на 500 тисяч фунтів стерлінгів.

