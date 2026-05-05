Провокатор у фіналі, унікальний рахунок, молодий чемпіон: підсумки чемпіонату світу зі снукеру

Завершився чемпіонат світу зі снукеру 2026 року. Подія вкотре (з 1977-го) відбулася в театрі "Крусібл" у місті Шеффілд.

Чемпіоном став молодий У Іцзе, якому лише в жовтні виповниться 23 роки. Його суперником у фіналі був Шон Мерфі. Символічно, що англієць свій єдиний титул здобув ще у 2005 році, коли також перебував у 22-річному віці.

Після цього Мерфі виступав на World Snooker Championship із різним успіхом. Були й сильні перформанси – зокрема, у 2009, 2015 та 2021 роках він доходив до фіналу, але щоразу поступався.

Згадаємо найцікавіші факти світової першості та головного матчу сезону.

35 фреймів – уперше з 2002 року

Формат best of 35 було запроваджено у 1980 році. Відтоді вирішальний фрейм у фіналі траплявся лише тричі:

1985. Денніс Тейлор – Стів Девіс 18:17

1994. Стівен Хендрі – Джиммі Вайт 18:17

2002. Пітер Ебдон – Стівен Хендрі 18:17

Символічно, що Ебдон нині є тренером і секундантом Мерфі.

Унікальна доля рефері

Усі три попередні фінали з десайдером обслуговував легендарний валлійський рефері Джон Вільямс.

Цього разу честь судити фінал випала 60-річному Робу Спенсеру.

Referees of World Snooker Championship final deciders:



1985: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 John Williams

1994: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 John Williams

2002: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 John Williams

2026: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rob Spencer

Перед матчем він зізнався: "Якщо через тиждень ніхто не згадає, хто був рефері фіналу, значить я виконав свою роботу ідеально".

Що ж, до роботи Спенсера справді немає жодних претензій. Однак він усе ж запам'ятався – і не з власної волі.

Під час третього фрейму на арену вибігла дівчина з глядацької зали. Першим її зупинив саме рефері, а вже потім втрутилася охорона.

Згодом з'ясувалося, що "активісткою" була модель OnlyFans, яка намагалася привернути до себе увагу.

Молодше був лише Хендрі

На момент тріумфу У Іцзе було 22 роки 6 місяців і 20 днів. В історії турніру лише один чемпіон був молодшим.

У 1990 році Стівен Хендрі здобув свій перший титул у віці 21 року 3 місяців і 22 днів.

Making history at SUCH a young age.



The future is NOW! 🔥#WorldChampionship

Другий поспіль титул для Китаю

Ще наприкінці 2000-х Дінь Джуньху вирізнявся своєю технікою, і саме йому пророкували роль першого китайського чемпіона світу. Його найкращий результат – фінал 2016 року.

Були надії й на Яня Біньтао, однак його кар'єру зруйнував скандал із договірними матчами.

Торік історію переписав Чжао Сіньтун. Тепер до нього приєднався й У Іцзе.

З огляду на стрімке зростання китайського представництва в мейн-турі, саме ці два гравці наразі виглядають головними кандидатами на нові титули для своєї країни в найближчі роки.

"Прокляття Крусіблу" знову актуальне

"Прокляття Крусіблу" – це феномен, за якого гравець, який уперше виграв чемпіонат світу, не може захистити титул наступного року в Шеффілді.

Тож уже в 2027 році на У Іцзе чинитиметься додатковий психологічний тиск.

Варто також зазначити, що світ отримує нового чемпіона вже вчетверте поспіль: Бресель (2023), Вілсон (2024), Сіньтун (2025), Іцзе (2026).

Слова фіналістів

Попри виснажливий фінал, обидва гравці знайшли сили подякувати вболівальникам і навіть пожартувати.

У Іцзе, чемпіон світу:

"Я такий щасливий, що сьогодні зміг зіграти саме так. Я грав заради своєї родини, заради себе і заради Китаю. Мої батьки – справжні чемпіони. З того часу, як я вирішив покинути навчання, мій тато завжди був поруч зі мною. Моя мама теж пережила так багато за ці роки. Вони – джерело моєї сили, і я їх дуже люблю. Я не можу достатньо подякувати вболівальникам. Незалежно від того, за кого ви вболіваєте, любов до снукера є взаємною. Я просто хочу добре виспатися! З другого сеансу я відчував нервовість, тому зараз хочу піти спати".

Шон Мерфі, фіналіст ЧС-2026:

"Це був чудовий матч, у ньому було все. У – один із найталановитіших гравців, яких я коли-небудь бачив. Я грав проти нього в Китаї цього сезону і після матчу сказав, що він стане чемпіоном світу – шкода тільки, що це сталося саме сьогодні!"

Камбек турніру

Найтитулованіша дуель відбулася ще на стадії 1/8 фіналу, де зійшлися Ронні О'Салліван і Джон Хіггінс. На момент зустрічі сумарний вік гравців перевищував 100 років.

"Ракета" виграв першу сесію з рахунком 6-2, чим викликав захоплення експертів. Згодом його перевага сягала п'яти фреймів (8-3, 9-4), однак після цього Хіггінс вкотре довів, чому одне з його прізвиськ – "Залізний".

Шотландець набрав хід і вирвався вперед – 10–9. О'Салліван зумів не віддати матч на емоційному підйомі суперника, але перемоги у фреймах давалися дедалі складніше – зростала кількість помилок, знижувалася якість ударів і відіграшів.

У підсумку справа дійшла до десайдера, де Хіггінс вирвав перемогу та здобув путівку до наступного раунду.

Камбек турніру з нюансом

Ще одним яскравим камбеком можна вважати перемогу Кайрена Вілсона після відставання 3–7.

Його суперник – 19-річний Стен Муді – на старті повністю перегравав більш досвідченого опонента. Переломним став 11-й фрейм: Муді припустився помилки, і рахунок став 4-7.

Після цього молодий гравець почав втрачати впевненість – з'явилися невимушені помилки, погіршилася реалізація дальніх ударів, а гра в сейфті втратила надійність.

У підсумку Вілсон виграв сім фреймів поспіль і вийшов до наступного раунду. Перемогу він емоційно відсвяткував жестом "кулак угору", за що отримав хвилю критики – мовляв, реакція була надто гучною як для перемоги над юним суперником.

"Іспанський сором" турніру

Снукер – гра максимальної концентрації, тому тиша під час виконання ударів є обов'язковою складовою етикету.

Звісно, глядачі підтримують гравців оплесками чи вигуками, але це має відбуватися у відповідні моменти.

Неприємний епізод стався у півфіналі між Шоном Мерфі та Джоном Хіггінсом. Перед стартовим ударом англійця один із уболівальників шотландця порушив тишу, що викликало обурення в залі.

Фрейм турніру

Англійська транслітерація імені У Іцзе – Wu, тому глядачі під час його виходу або після виграних фреймів часто скандували "Wuuuuuuuu".

Легендарний Стів Девіс поставився до цього критично, вважаючи подібну поведінку невідповідною традиціям снукеру й більш доречною для неформатних турнірів на кшталт Shoot-Out.

Snooker™️ 😅



Just some of the more memorable moments from the LONGEST frame in Crucible history #WorldChampionship

Сам "фрейм турніру" стався у матчі Марк Аллен – У Іцзе. У 14-му фреймі Аллен розпочав серію, але не реалізував чорну кулю. Надалі біля луз почали накопичуватися червоні, що змусило гравців переходити до виключно тактичної гри – підкатів і відкатів.

Упродовж 56 хвилин жоден із суперників не зміг забити кулю. Рефері Марсель Екхард неодноразово попереджав, що може оголосити рірек (перегравання фрейму).

Аллен із цим не погоджувався, адже мав перевагу за очками (47:13). Зрештою він пішов на ризикований удар, але припустився фолу (забив чорну кулю не за правилами). У підсумку Іцзе виграв фрейм, який тривав 100 хвилин і 19 секунд, і зрівняв рахунок – 7–7.

Промах турніру

Втім, це був не найтрагічніший момент ні цього матчу, ні турніру загалом.

Аллен зумів вийти вперед – 16-15 – і отримав шанс уперше у кар'єрі вийти до фіналу. Для перемоги йому потрібно було забити рожеву та чорну кулі.

Рожева була складною, але північноірландець виконав удар ідеально та вийшов на чорну. У тренувальних умовах такі позиції реалізуються майже безпомилково.

На задньому плані було видно, що рефері вже готувався зняти рукавичку, щоб тиснути руку снукеристам, однак чорна куля не зайшла – губи лузи відмовилися її прийняти.

Іцзе зрівняв рахунок, виграв десайдер, а через два дні – і фінал чемпіонату світу. Теж у контровій партії.

Що далі?

Формально це завершення сезону, однак снукер не бере паузу надовго. Уже 6 травня в "Крусіблі" стартує World Seniors Championship – чемпіонат світу серед ветеранів. Участь у ньому візьмуть Ронні О'Салліван, Алі Картер, Стюарт Бінгем, Меттью Стівенс та інші відомі гравці.

Ще через тиждень розпочнеться чемпіонат світу серед жінок, де останніми роками домінує китаянка Бай Юлу.

Сезон-2026/27 стартує наприкінці червня. Першим турніром стане рейтингова Ліга чемпіонів, де свої сили спробують українці Юліан Бойко, Антон Казаков і Михайло Ларков.