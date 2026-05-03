Активістка перервала фінал чемпіонату світу зі снукеру
Під час третього фрейму фіналу World Snooker Championship 2026 між Шоном Мерфі та У Іцзе жінка вибігла за огорожу та почала скандувати вирази про телевізійну ліцензію.
Про це повідомляє Metro.co.uk. Деталі додає Стів Саткліфф із BBC Sport.
Сталося це за рахунку 2:0 на користь китайського гравця.
Вона вигукувала: "Хто, бляха, взагалі платить за телевізійну ліцензію? Ніхто не платить за телевізійну ліцензію".
Рефері фіналу Роб Спенсер схопив її, а згодом підключилася охорона. Її вивели з театру "Крусібл".
Іцзе забрав цей фрейм, але наразі рахунок вже на користь досвідченішого Шона Мерфі – 4:3.
Ймовірно, причиною її протесту стало те, що у Сполученому Королівстві та на решті Британських островів будь-яке домогосподарство, яке переглядає або записує телевізійні передачі одночасно з їх трансляцією, зобов'язане за законом мати телевізійну ліцензію.
Це стосується незалежно від способу передачі, включаючи наземне, супутникове, кабельне та потокове інтернет-мовлення. Вона також потрібна для перегляду контенту на вимогу BBC iPlayer.
Телевізійна ліцензія – це інструмент, який використовується для залучення доходів для фінансування BBC та S4C.