Трамп розгромив Хіггінса: визначилися півфіналісти Shanghai Masters

У четвер, 30 липня, відбулися матчі 1/4 фіналу снукерного турніру Shanghai Masters 2026.

Чемпіон світу 2025 року Чжао Сіньтун без особливих проблем розгромив Ніла Робертсона. На рахунку Сіньтуна два сенчурі-брейка (117, 102) та три залікові серії (98, 85, 60).

Австралієць за матч майже не підходив до столу, загалом набравши 63 очки.

Ще гірше виступив іменитий Джон Хіггінс. Легенда цього виду спорту набрав 37 очок, адже Джадд Трамп грав також упевнено.

Лідер світового рейтингу витрачав на один удар 19,2 секунди, але це не заважало йому влучати з великим відсотком (Pot rate – 89%). "Туз" набрав 3 сотні, а також тричі перевалював за 50 очок.

Інші два поєдинки, навпаки, запам'яталися боротьбою, де все вирішувалося на десайдері. Вирішальні фрейми забрали Кайрен Вілсон та У Іцзе.

Снукер – Shanghai Masters 2026

30 липня, 1/4 фіналу

Пари 1/2 фіналу

Нагадаємо, раніше турнір залишив Ронні О'Салліван.