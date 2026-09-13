Неймовірний камбек Вільямса, прорив Картера: визначилися фіналісти English Open 2026

У місті Брентвуд, Англія, завершилися півфінали снукерного турніру English Open 2026.

Фіналістами стали ветерани гри Алі Картер і Марк Вільямс.

Снукер – English Open 2026

1/2 фіналу, 12 вересня

Алі Картер (Англія) – Дін Джуньху (Китай) 6:2

Марк Вільямс (Вельс) – Шон Мерфі (Англія) 6:5

У першому матчі дня Алістер Картер переграв легенду китайського снукера Діна Джуньху, який нещодавно поступився Юліану Бойку.

"Дракон" солідним брейком на 98 очок забрав перший фрейм, але надалі англієць діяв феноменально.

Для Алі це 15-й фінал рейтингового турніру за кар'єру. Останній тріумф "Капітана" був здобути два роки тому в Лізі чемпіонів.

У вечірній сесії Шон Мерфі повів проти Марка Вільямса з рахунком 5:1. Після цього валлієць почав доводити, чому має прізвисько "Машина по забиванню куль".

51-річний Марк забрав п'ять фреймів поспіль і вирвав путівку до фіналу. Для Вільямса це вже 45-й фінал у кар'єрі.

Переможець отримає головний приз у розмірі 100 000 фунтів стерлінгів. Фіналіст збагатиться на 45 тисяч.