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Легендарний Вільямс пояснив причини невдачі у фіналі English Open

Руслан Травкін — 14 вересня 2026, 19:49
Легендарний Вільямс пояснив причини невдачі у фіналі English Open
Марк Вільямс
WST

Валлієць Марк Вільямс втратив нагоду перевершити власний рекорд найстаршого переможця рейтингового турніру World Snooker Tour. У фіналі English Open він програв Алі Картеру.

У коментарі для пресслужби WST "Машина по забиванню куль" порадів за свого суперника.

"Я намагався щосили. Іноді грав непогано. У вечірній сесії я зіграв не дуже добре, але через те, що Алі чинив на мене тиск, а я не дуже добре з цим справлявся. Він заслужив на перемогу. Це була чудова гра, і я отримав від неї насолоду.

Публіка була неймовірною протягом тижня. Умови були хорошими, часом складними, але хорошими. Алі чудово себе показав. Успіхів йому", – зізнався Марк.

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У жовтні 2025-го Вільямс виграв Xi'an Grand Prix 2025. На момент перемоги йому виповнилося 50 років і 206 днів. У березні цього року валлієць відсвяткував своє 51-річчя.

Нагадаємо, українець Михайло Ларков успішно розпочав кваліфікацію на турнір Northern Ireland Open 2026.

снукер Марк Вільямс (снукер)

Марк Вільямс (снукер)

Визначився переможець English Open 2026
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