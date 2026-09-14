Легендарний Вільямс пояснив причини невдачі у фіналі English Open

Валлієць Марк Вільямс втратив нагоду перевершити власний рекорд найстаршого переможця рейтингового турніру World Snooker Tour. У фіналі English Open він програв Алі Картеру.

У коментарі для пресслужби WST "Машина по забиванню куль" порадів за свого суперника.

"Я намагався щосили. Іноді грав непогано. У вечірній сесії я зіграв не дуже добре, але через те, що Алі чинив на мене тиск, а я не дуже добре з цим справлявся. Він заслужив на перемогу. Це була чудова гра, і я отримав від неї насолоду.

Публіка була неймовірною протягом тижня. Умови були хорошими, часом складними, але хорошими. Алі чудово себе показав. Успіхів йому", – зізнався Марк.