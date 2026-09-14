Визначився переможець English Open 2026

В англійському місті Брентвуд завершився снукерний турнір English Open 2026.

У фіналі зійшлися ветерани цієї гри: 51-річному Марку Вільямсу протистояв молодший на 4 роки Алі Картер. Перемога дісталася останньому.

Снукер – English Open 2026

Фінал, 13 вересня

Алі Картер (Англія) – Марк Вільямс (Вельс) 9:6

WST

На початку гри Марк повів із рахунком 3:1. У першому та четвертому фреймах йому вдалися тризначні серії – 132 та 136 очок.

Після 15-хвилинної перерви Алі виграв два кадри поспіль і зрівняв рахунок – 3:3, проте два заключні кадри сесії в рівній боротьбі взяв валієць, тим самим зберігши перевагу в дві партії.

Особливо прикрою виявилася помилка "Капітана" на чорному. Якби він реалізував удар, то рахунок був, найімовірніше, 4:4.

Своє Алістер забрав у вечірній сесії. Вільямс більше помилявся, але й Картер практично не давав йому шансів закріпитися за столом.

Англієць віддав супернику всього один фрейм. У підсумку – 9:6.

Для Картера це сьома перемога на рейтинговому турнірі за кар'єру. У Вільямса таких назбиралося аж 27.

Успіх збагатив "Капітана" на 100 тисяч фунтів (стільки ж і рейтингових очок), що дозволить повернутися в топ-16 світового рейтингу. Валлієць отримав 45 тисяч фунтів.

Нагадаємо, стартувала кваліфікація на Northern Ireland Open 2026. Антон Казаков вибув після першого раунду, а Юліан Бойко пробився до наступного.