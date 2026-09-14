Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Більярд

Визначився переможець English Open 2026

Руслан Травкін — 14 вересня 2026, 01:08
Визначився переможець English Open 2026
Алі Картер
Getty Images

В англійському місті Брентвуд завершився снукерний турнір English Open 2026.

У фіналі зійшлися ветерани цієї гри: 51-річному Марку Вільямсу протистояв молодший на 4 роки Алі Картер. Перемога дісталася останньому.

Снукер – English Open 2026
Фінал, 13 вересня

Алі Картер (Англія) – Марк Вільямс (Вельс) 9:6

WST

На початку гри Марк повів із рахунком 3:1. У першому та четвертому фреймах йому вдалися тризначні серії – 132 та 136 очок.

Після 15-хвилинної перерви Алі виграв два кадри поспіль і зрівняв рахунок – 3:3, проте два заключні кадри сесії в рівній боротьбі взяв валієць, тим самим зберігши перевагу в дві партії.

Особливо прикрою виявилася помилка "Капітана" на чорному. Якби він реалізував удар, то рахунок був, найімовірніше, 4:4.

Своє Алістер забрав у вечірній сесії. Вільямс більше помилявся, але й Картер практично не давав йому шансів закріпитися за столом.

Англієць віддав супернику всього один фрейм. У підсумку – 9:6.

Для Картера це сьома перемога на рейтинговому турнірі за кар'єру. У Вільямса таких назбиралося аж 27.

Читайте також :
Двічі програв фінал чемпіонату світу, але виграв життя: нелегка доля опонента Ронні О'Саллівана

Успіх збагатив "Капітана" на 100 тисяч фунтів (стільки ж і рейтингових очок), що дозволить повернутися в топ-16 світового рейтингу. Валлієць отримав 45 тисяч фунтів.

Читайте також :
Відео Фото Триразовий чемпіон світу виходить на матч під пісню про вбивство дівчини. Для його країни це аналог "Червоної рути"

Нагадаємо, стартувала кваліфікація на Northern Ireland Open 2026. Антон Казаков вибув після першого раунду, а Юліан Бойко пробився до наступного. 

снукер Марк Вільямс (снукер) Алі Картер

снукер

Казаков вибув із кваліфікації Northern Ireland Open
Бойко з перемоги розпочав кваліфікацію Northern Ireland Open
Неймовірний камбек Вільямса, прорив Картера: визначилися фіналісти English Open 2026
Трамп сенсаційно програв: визначилися фіналісти British Open
Сіньтун відреагував на своє лідерство у світовому рейтингу

Останні новини