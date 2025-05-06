Вільямс: Сіньтун – нова суперзірка снукеру

Легендарний валійський гравець у снукер Марк Вільямс прокоментував поразку від Чжао Сіньтуна у фіналі World Snooker Championship 2025. Він визнав, що провалив початок гри.

Слова Марка передає BBC.

"На жаль, я просто не увійшов у фінальний матч з першого дня. Я відставав із самого початку і не зміг наздогнати. Я сказав, що якби я зміг вийти з першої сесії за рахунку 5-3, це було б результатом, але я програв 7-1. Це вже було великий гандикап. У мене немає нічого, крім захоплення тим, що він зробив, пройшовши кваліфікацію. Він не грав два роки, а тепер усіх розгромив. Це нова суперзірка цієї гри", – сказала Вільямс.

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Зазначимо, що для Марка це міг бути четвертий тріумф на чемпіонаті світу. Раніше він здобував титул у 2000, 2003 та 2018 роках.

Чжао Сіньтун став першим чемпіоном світу з Китаю. Чжао для проходу в основну стадію ЧС-2025 подолав усі 4 кваліфікаційні раунди. Справа в тому, що він через 20-місячну дискваліфікацію, пов'язану з участю в скандалі з договірними матчами у 2023 році втратив професійний статус.

Минулого року тріумфатором став англієць Кайрен Вілсон. Цього року він вибув у першому раунді від китайця Лея Пейфаня.