Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

У попередніх матчах я був принижений: Лісовскі – про першу перемогу над О'Салліваном у кар'єрі

Руслан Травкін — 5 листопада 2025, 09:11
У попередніх матчах я був принижений: Лісовскі – про першу перемогу над О'Салліваном у кар'єрі
Джек Лісовскі
WST

Англійський гравець у снукер Джек Лісовскі проводить чудовий відрізок. Кілька днів тому він завоював свій перший титул у кар'єрі, а вчора вперше за час виступів у мейн-турі обіграв Ронні О'Саллівана.

Свої емоції снукерист не приховував у післяматчевому коментарі для пресслужби WST.

"Це був неймовірний тиждень. Виграти титул було метою протягом приблизно 15 років, а тепер перемогти Ронні – це особливе досягнення для будь-якого гравця. Не можу повірити, що мені вдалося і те, і інше.

Я грав з ним на турнірі Masters, і це єдиний раз, коли я відчув себе приниженим як професіонал, ніби я не на його рівні. Я також одного разу грав з Джоном Хіггінсом, коли в мене не було жодного шансу. Вони єдині два гравці, які допомогли мені усвідомити, якого рівня можна досягти.

Я боявся, що Ронні знову виставить мене дурнем, але я натрапив на щось цікаве. Якщо я зможу зберегти концентрацію, моя гра буде на висоті", – заявив Джек.

Читайте також :
Відео Фото Поразка О'Саллівана, максимум від Суреті: результати International Championship

Попередні поєдинки між снукеристами

  • 20 жовтня 2017 року. 1/4 фіналу English Open. О'Салліван – Лісовскі 5:2
  • 5 грудня 2018 року. 1/8 фіналу UK Championship. О'Салліван – Лісовскі 6:1
  • 25 лютого 2021 року. 1/4 фіналу Players Championship. О'Салліван – Лісовскі 6:1
  • 11 січня 2022 року. 1/8 фіналу Мастерс. О'Салліван – Лісовскі 6:1

Зазначимо, що Джек має українське коріння. Про це він заявив у 2022-му. Тоді йому не дозволили виступати на чемпіонаті світу з прапорцем України на жилеті.

Читайте також :
Відео Фото Лісовскі не зумів стати Агентом 007, Трамп радіє поразці: підсумки Northern Ireland Open 2025
снукер Ронні О'Салліван Джек Лісовскі

снукер

Поразка О'Саллівана, максимум від Суреті: результати International Championship
Гравець українського походження вперше за кар'єру обіграв О'Саллівана
Мерфі мав проблеми з 14-річним, О'Салліван вийшов на Лісовскі: результати International Championship
О'Салліван прокоментував свою першу перемогу на International Championship
О'Салліван здобув складну перемогу: результати International Championship

Останні новини