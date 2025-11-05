У попередніх матчах я був принижений: Лісовскі – про першу перемогу над О'Салліваном у кар'єрі

Англійський гравець у снукер Джек Лісовскі проводить чудовий відрізок. Кілька днів тому він завоював свій перший титул у кар'єрі, а вчора вперше за час виступів у мейн-турі обіграв Ронні О'Саллівана.

Свої емоції снукерист не приховував у післяматчевому коментарі для пресслужби WST.

"Це був неймовірний тиждень. Виграти титул було метою протягом приблизно 15 років, а тепер перемогти Ронні – це особливе досягнення для будь-якого гравця. Не можу повірити, що мені вдалося і те, і інше. Я грав з ним на турнірі Masters, і це єдиний раз, коли я відчув себе приниженим як професіонал, ніби я не на його рівні. Я також одного разу грав з Джоном Хіггінсом, коли в мене не було жодного шансу. Вони єдині два гравці, які допомогли мені усвідомити, якого рівня можна досягти. Я боявся, що Ронні знову виставить мене дурнем, але я натрапив на щось цікаве. Якщо я зможу зберегти концентрацію, моя гра буде на висоті", – заявив Джек.

Попередні поєдинки між снукеристами

20 жовтня 2017 року. 1/4 фіналу English Open. О'Салліван – Лісовскі 5:2

5 грудня 2018 року. 1/8 фіналу UK Championship. О'Салліван – Лісовскі 6:1

25 лютого 2021 року. 1/4 фіналу Players Championship. О'Салліван – Лісовскі 6:1

11 січня 2022 року. 1/8 фіналу Мастерс. О'Салліван – Лісовскі 6:1

Зазначимо, що Джек має українське коріння. Про це він заявив у 2022-му. Тоді йому не дозволили виступати на чемпіонаті світу з прапорцем України на жилеті.