Гравець українського походження вперше за кар'єру обіграв О'Саллівана

У Нанкіні (Китай) відбувся матч другого раунду International Championship 2025 між Джеком Лісовскі та Ронні О'Салліваном.

34-річний Джек здобув перемогу з рахунком 6:5. Для нього це перша перемога над "Ракетою" за кар'єру. Попередні чотири зустрічі О'Салліван забирав без особливих проблем.

Обидва гравці демонстрували чудову серійність, тому не дивно, що гра зайшла в десайдер.

У вирішальному фреймі рівень виконання просів, напевно, через хвилювання. Менше помилок допустив "Джекпот".

Загалом він оформив одну "сотню" і чотири рази зробив півсотенні брейки. 49-річний О'Салліван також відзначився сенчурі, а в двох фреймах робив серії на 50+ очок.

Снукер – International Championship 2025

4 листопада, 2 раунд

Джек Лісовскі (Англія) – Ронні О'Салліван (Англія) 6:5

Скріншот

Попередні поєдинки між снукеристами

20 жовтня 2017 року. 1/4 фіналу English Open. О'Салліван – Лісовскі 5:2

5 грудня 2018 року. 1/8 фіналу UK Championship. О'Салліван – Лісовскі 6:1

25 лютого 2021 року. 1/4 фіналу Players Championship. О'Салліван – Лісовскі 6:1

11 січня 2022 року. 1/8 фіналу Мастерс. О'Салліван – Лісовскі 6:1

Зазначимо, що Джек має українське коріння. Про це він заявив у 2022-му. Тоді йому не дозволили виступати на чемпіонаті світу з прапорцем України на жилеті.

Тоді Лісовскі емоційно висловився під час флеш-інтерв’ю BBC.

"Всі у цій кімнаті точно підтримують Україну, то чому, чорт забирай, я не можу носити прапор? Це те, що близьке моєму серцю. Мій дідусь – українець, мій тато був там. Мені дуже сумно через те, що там відбувається. Я намагався носити прапорець під час чемпіонату світу. Але мені сказали, що я не маю права, якщо я не українець. У мене є трохи українського, але нібито цього було недостатньо, тому довелося зняти значок із жилета. Я грав із прапорцем на кількох турнірах, я хочу його носити, але мені не дозволили", – говорив тоді Джек.

Турнір International Championship залишається для Ронні ненайвдалішим.

Перший турнір (2012) О'Салліван пропустив, у 2013-му вибув у другому раунді, у 2014-му дійшов до чвертьфіналу. У 2015 році не грав, а в наступні два розіграші вилітав уже на ранніх стадіях (1/16 і 1/32). Потім узяв паузу аж до 2023 року.

Повернення було гучним – півфінал і поразка Чжану Анді (6:9), який у підсумку став чемпіоном. Торік "Ракета" вилетів у другому колі від Пана Цзюнсюя.