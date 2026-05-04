Іцзе робить гучну заявку на титул: результат першої частини фіналу чемпіонату світу

Вчора, 4 травня, розпочався фінал World Snooker Championship 2026, в якому зійшлися англієць Шон Мерфі та китаєць У Іцзе.

Після двох сесії представник Піднебесної має перевагу – 10:7.

22-річна зірка прагне стати другим королем "Крусібла" з Китаю після тріумфу Чжао Сіньтуна 12 місяців тому.

Він став би наймолодшим переможцем з часів, коли Стівен Хендрі вперше підняв знаменитий трофей у 1990 році. Шотландцю на той момент був 21 рік та 5 місяців.

Іцзе повів 3:0. На початку матчу запам'яталася витівка активістки, яка ледь не зрівала фрейм. Після цього Шон забрав чотири партії поспіль, але У зрівняв рахунок.

Вечірню сесію Іцзе розпочав брейками 82 та 103. Після цього снукеристи почергово вигравали фрейми, але останнє слово залишилося за китайцем.

Снукер – фінал ЧС-2026

4 травня, перші дві сесії

Шон Мерфі (Англія) – У Іцзе (Китай) 7:10

Завтра відбудуться ще дві сесії. Перший, хто досягне 18 перемог, забере додому головний приз у розмірі 500 000 фунтів стерлінгів і стане чемпіоном світу.