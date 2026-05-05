Все вирішив 35 фрейм: У Іцзе – чемпіон світу зі снукеру

У Іцзе та батьки

У місті Шеффілд завершився World Snooker Championship 2026.

За трофей боролися У Іцзе та Шон Мерфі. Після першого дня фіналу молодий китаєць був попереду. У третій та четвертій сесії матчу англієць мав шанси, але 22-річний У втримав перемогу.

Шон відставав із рахунком 7-10. Він розпочав фінальний день п'ятьма переможними фреймами, а перспективний опонент помилявся в простих ситуаціях. Все-таки Іцзе прийшов до тями – виграв чотири фрейми поспіль.

Мерфі надалі забрав ще два, чим зробив рахунок 14-14. Після цього У виходив уперед, але "Чарівник" наздоганяв.

Долю чемпіонства вирішував десайдер. У оформив серію на 85 очок, чого вистачило для тріумфу.

Вирішальний фрейм

Снукер – чемпіонат світу 2026

Фінал, 4 травня

У Іцзе (Китай) – Шон Мерфі (Англія) 18-17

WU YIZE IS THE CHAMPION OF THE WORLD!!!!!! 🏆🌍



He beats Shaun Murphy in an EPIC DECIDER to become the Crucible King.#WorldChampionship pic.twitter.com/QfzEnY1BEU — WST (@WeAreWST) May 4, 2026

Перемога принесла Іцзе 500 тисяч фунтів. Він піднявся з 10 місця світового рейтингу на 4.

Мерфі збагатився на 200 тисяч. Снукерист додав у рейтингу три позиції – №5 замість №8 перед World Snooker Championship 2026.

Для У це була лише третя участь у чемпіонаті світу. Раніше він двічі (2023, 2025) вибував у першому колі.

Мерфі став чемпіоном ще в 2005-му. Для нього це четверта (2009, 2015, 2021, 2026) поспіль поразка у фінальному матчі.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".