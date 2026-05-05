Все вирішив 35 фрейм: У Іцзе – чемпіон світу зі снукеру
У місті Шеффілд завершився World Snooker Championship 2026.
За трофей боролися У Іцзе та Шон Мерфі. Після першого дня фіналу молодий китаєць був попереду. У третій та четвертій сесії матчу англієць мав шанси, але 22-річний У втримав перемогу.
Шон відставав із рахунком 7-10. Він розпочав фінальний день п'ятьма переможними фреймами, а перспективний опонент помилявся в простих ситуаціях. Все-таки Іцзе прийшов до тями – виграв чотири фрейми поспіль.
Мерфі надалі забрав ще два, чим зробив рахунок 14-14. Після цього У виходив уперед, але "Чарівник" наздоганяв.
Долю чемпіонства вирішував десайдер. У оформив серію на 85 очок, чого вистачило для тріумфу.
Вирішальний фрейм
У Іцзе (Китай) – Шон Мерфі (Англія) 18-17
Перемога принесла Іцзе 500 тисяч фунтів. Він піднявся з 10 місця світового рейтингу на 4.
Мерфі збагатився на 200 тисяч. Снукерист додав у рейтингу три позиції – №5 замість №8 перед World Snooker Championship 2026.
Для У це була лише третя участь у чемпіонаті світу. Раніше він двічі (2023, 2025) вибував у першому колі.
Мерфі став чемпіоном ще в 2005-му. Для нього це четверта (2009, 2015, 2021, 2026) поспіль поразка у фінальному матчі.
