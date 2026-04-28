Легенда Манчестер Юнайтед назвав ціну за квиток на матч О'Саллівана

Колишня зірка Манчестер Юнайтед Пол Скоулз кілька днів тому відвідав матч чемпіонату світу зі снукеру між Ронні О'Салліваном і Хе Гоцяном.

Портал Totallysnookered.com наводить його слова, де колишній гравець збірної Англії називає ціну на квиток і мотиви свого рішення.

"Я роками мріяв про це – поїхати і подивитися на Ронні О'Саллівана в "Крусіблі".

Я живу за годину їзди (від "Крусіблу"), тож заглянув у телефон, щоб перевірити, чи можна купити квиток – залишився лише один.

Я натиснув, щоб купити його. Всього 450 фунтів! Я просто подумав: "До біса. Я це зроблю". Це те, що я завжди хотів зробити", – заявив Пол.