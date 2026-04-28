Легенда Манчестер Юнайтед назвав ціну за квиток на матч О'Саллівана

Руслан Травкін — 28 квітня 2026, 23:36
Колишня зірка Манчестер Юнайтед Пол Скоулз кілька днів тому відвідав матч чемпіонату світу зі снукеру між Ронні О'Салліваном і Хе Гоцяном.

Портал Totallysnookered.com наводить його слова, де колишній гравець збірної Англії називає ціну на квиток і мотиви свого рішення.

"Я роками мріяв про це – поїхати і подивитися на Ронні О'Саллівана в "Крусіблі".

Я живу за годину їзди (від "Крусіблу"), тож заглянув у телефон, щоб перевірити, чи можна купити квиток – залишився лише один.

Я натиснув, щоб купити його. Всього 450 фунтів! Я просто подумав: "До біса. Я це зроблю". Це те, що я завжди хотів зробити", – заявив Пол.

Відео Фото Тиша та навушники: чому перегляд снукеру такий незвичний

Також він був у захваті від атмосфери в театрі, де проходять матчі World Snooker Championship.

"Чесно кажучи, там було так тихо й спокійно, що я міг би сидіти на тому кріслі два тижні. Клянуся Богом, я міг би дивитися кожну гру. Знаєте що? Я був на підйомі приблизно три дні після цього".
Відео Фото Непередбачуваний бельгієць, педофіл та аматор: хто шокував О'Саллівана в легендарному "Крусіблі"

У складі Манчестер Юнайтед Скоулз 11 разів ставав чемпіоном АПЛ та двічі вигравав Лігу чемпіонів. На його рахунку 66 матчів за збірну Англії, в яких він забив 14 голів.

Нагадаємо, що О'Салліван вибув із чемпіонату світу в другому раунді, програвши Джону Хіггінсу.

Робертсон назвав трьох найкращих снукеристів в історії
Непередбачуваний бельгієць, педофіл та аматор: хто шокував О'Саллівана в легендарному "Крусіблі"
Три колишні чемпіони світу засипали компліментами матч Хіггінс – О'Салліван
Трамп вибув від іранця, фіаско О'Саллівана та Селбі: результати матчів на чемпіонаті світу
Хіггінс захопливо відгукнувся про О'Саллівана після того, як вибив його з чемпіонату світу

Останні новини