Легенда Манчестер Юнайтед назвав ціну за квиток на матч О'Саллівана
Колишня зірка Манчестер Юнайтед Пол Скоулз кілька днів тому відвідав матч чемпіонату світу зі снукеру між Ронні О'Салліваном і Хе Гоцяном.
Портал Totallysnookered.com наводить його слова, де колишній гравець збірної Англії називає ціну на квиток і мотиви свого рішення.
"Я роками мріяв про це – поїхати і подивитися на Ронні О'Саллівана в "Крусіблі".
Я живу за годину їзди (від "Крусіблу"), тож заглянув у телефон, щоб перевірити, чи можна купити квиток – залишився лише один.
Я натиснув, щоб купити його. Всього 450 фунтів! Я просто подумав: "До біса. Я це зроблю". Це те, що я завжди хотів зробити", – заявив Пол.
Також він був у захваті від атмосфери в театрі, де проходять матчі World Snooker Championship.
"Чесно кажучи, там було так тихо й спокійно, що я міг би сидіти на тому кріслі два тижні. Клянуся Богом, я міг би дивитися кожну гру. Знаєте що? Я був на підйомі приблизно три дні після цього".
У складі Манчестер Юнайтед Скоулз 11 разів ставав чемпіоном АПЛ та двічі вигравав Лігу чемпіонів. На його рахунку 66 матчів за збірну Англії, в яких він забив 14 голів.
Нагадаємо, що О'Салліван вибув із чемпіонату світу в другому раунді, програвши Джону Хіггінсу.
