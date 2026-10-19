О'Салліван вибув із турніру Northern Ireland Open, програвши аутсайдеру мейн-туру

У місті Белфаст, Північна Ірландія, завершився матч першого раунду Northern Ireland Open 2026 між легендою снукеру Ронні О'Салліваном та представником Гонконгу Чун Ка Ваєм.

Чун Ка Вай здобув перемогу з рахунком 4:3.

Снукер – Northern Ireland Open

Перший раунд, 19 жовтня

Чун Ка Вай – Ронні О'Салліван 4:3

THE BIGGEST WIN OF HIS CAREER! 🤯 Ka Wai Cheung comes from 3-1 down to beat Ronnie O'Sullivan in a decider. The seeds are STRUGGLING in Belfast... #NIOpen https://t.co/NyWvR8VxOz — WST (@WeAreWST) October 19, 2026

Перший фрейм виявився досить тривалим. Через складну позицію на столі жоден із гравців не робив великих серій.

Чун потроху збільшував свій рахунок, а ось Ронні то не влучав, то обмежувався відіграшами. Символічно, що вперше чорна куля (7 очок) була забита вже за рахунку 61:1, коли результат фрейму був вирішений.

Надалі партії завершувалися швидше, оскільки снукеристи демонстрували чудову серійність. "Ракетка" виграв три рази поспіль завдяки брейкам на 56, 138 і 72 очки.

Потім свою майстерність почав демонструвати Ка Вай. Гравець, який посідає 110-те місце у світовому рейтингу, взяв три фрейми поспіль, набираючи за один підхід 88, 77 і 60 очок.

Ronnie O'Sullivan is the EIGHTH seed to fall in Belfast! 🫨 Only Kyren Wilson has progressed from the top 16 so far... #NIOpen | @betvictor https://t.co/ni4X6aoCiy — WST (@WeAreWST) October 19, 2026

Нагадаємо, у перший день Northern Ireland Open вибули Марк Селбі, Ніл Робертсон і Шон Мерфі.