Аутсайдер мейн-туру прокоментував сенсаційний успіх над О'Салліваном

Снукерист Чун Ка Вай, який посідає лише 110 місце світового рейтингу зі 128 учасників мейн-туру, сенсаційно вибив Ронні О'Саллівана в першому раунді Northern Ireland Open.

У післяматчевому коментарі для BBC Sport NI він зазначив, що для нього це найбільший успіх за кар'єру.

"Я дуже радію, що можу добре грати під тиском. Чесно кажучи, як ви могли бачити на арені, у Ронні було багато вболівальників. Мені було трохи страшно перед матчем, але це найкращий досвід. Незалежно від того, програв би чи виграв, я думаю, що це найкращий досвід у моїй снукерній кар'єрі, і це все, що мені потрібно. Грати проти легенди снукеру та перемагати – це для мене велике задоволення", – зізнався гравець із Гонконгу.

Ронні програв перший фрейм, але потім брейки на 56,138 та 72 очки дозволили йому вийти вперед. Чун після цього грав практично безпомилково, що й принесло йому перемогу – 4:3.

Нагадаємо, О'Салліван вважає, що чемпіонат світу під час реконструкції "Крусіблу" можна було б провести в місті Лландидно.