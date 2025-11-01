О’Салліван у погоні за першим тріумфом у Нанкіні: прев’ю International Championship

Після короткої тижневої паузи снукер повертається. За останні два місяці мейн-тур мандрував знайомими британськими аренами – Брентвудом, Челтнемом, Лестером і Белфастом. Був, звичайно, вояж до Сінаю, проте левова частка подій сезону відбулася на Британських островах. Тепер же – знову велика китайська сцена, де фанатичність і любов до цього спорту зараз, напевно, найвища у світі.

Цього разу нас очікує International Championship, що пройде у Національному фітнес-центрі South New City в Нанкіні.

"Чемпіон" розповідає, хто побореться за титул, якою є історія турніру і чому цей старт може стати особливим для Ронні О’Саллівана.

Що таке International Championship?

Турнір уперше з’явився у сезоні 2012/13 і тоді вважався справжнім "п’ятим мейджором" – переможець отримував найбільший чек року за межами Великої Британії.

За 10 розіграшів титул брали сім різних чемпіонів: Джадд Трамп (2012, 2019), Дін Джуньху (2013, 2024), Рікі Волден (2014), Джон Хіггінс (2015), Марк Селбі (2016, 2017), Марк Аллен (2018) та Чжань Анда (2023).

У 2021 та 2022 роках турнір не відбувся через пандемію COVID-19.

Двічі у фіналах грав Ніл Робертсон, але обидва рази залишав арену без трофея. Також фінальні стадії підкорювалися Марк Аллену, Марко Фу, Девіду Гілберту, Шону Мерфі, Тому Форду та Крісу Вейкліну.

Китайські гравці традиційно почуваються тут як удома, хоч і змінювалися міста проведення. Дін Джуньху – дворазовий чемпіон і ще раз був фіналістом (2016). Щоправда, тодішній вирішальний матч із Марком Селбі став найоднобічнішим у історії турніру – Джуньху взяв лише один фрейм.

So smooth... but who was smoother? 😏



⚫️ 2012: Judd Trump vs Robertson, Chengdu

⚫️ 2024: Ding Junhui vs Wilson, Nanjing



The #InternationalChampionship returns on Sunday! 🙌 pic.twitter.com/vmTR99hp6G — WST (@WeAreWST) October 31, 2025

Хто не гратиме і чому?

Легендарний Марк Вільямс, можливо, й хотів би продовжити успіх після вдалого виступу в Сінаї, але до Нанкіна не прилетів – через хворобу.

Якщо Northern Ireland Open валлієць пропустив з власного бажання, аби перепочити, то цього разу причина вимушена. Символічно, що в кваліфікації він здолав Юліана Бойка – але до основної сітки українець все одно не дійде. На жаль, немає правила добору. Місце в другому раунді без боротьби займає Ентоні Макгіл.

Подібні "подарунки" отримали також Джиммі Робертсон, Аарон Хілл та Ніл Робертсон, адже Сем Крейгі, Алі Картер і Кен Догерті теж знялися.

46-річний Картер покинув NI Open через сімейні обставини перед чвертьфіналом – відтоді новин про нього не було, тож, схоже, трапилось щось серйозне.

У кваліфікації, окрім Бойка, з турніром попрощалися чемпіон світу 2023 Лука Бресель, валлієць Джексон Пейдж, міцний горішок Джо О’Коннор та головна молода надія Англії – Стен Муді.

За титул боротимуться топи

Турнір зібрав найсильніших: Джадд Трамп, Кайрен Вілсон, Ронні О’Салліван, Джон Хіггінс, Ніл Робертсон і Марк Селбі – це лише вершина айсберга.

Також виступлять Марк Аллен, Шон Мерфі та Джек Лісовскі, які цього сезону вже вигравали турніри. Особливо цікаво буде стежити за Лісовскі – 34-річний англієць нарешті здобув свій перший трофей після шести програних фіналів!

На рідній землі виступатимуть і топові китайці: Дін Джуньху, Пан Цзюнсу, Хе Гоцян, Юань Сіцзюнь, Сяо Годун, У Іцзе, Лю Хаотянь, Си Цзяхуей, Лей Пейфань та інші.

Особлива увага до Чжао Сіньтуна – чемпіона світу, який поки що не може знайти форму, – та Чжоу Юелуна, який проводить найстабільніший сезон серед китайців.

27-річний Юелун був фіналістом English Open, а в півфіналі NI Open поступився тому самому Лісовскі. Щоправда, й самому Чжоу час ламати "фінальне прокляття": поразки у фіналах Ліги чемпіонів-2018, Shoot Out-2019, European Masters-2020 та English Open-2025 вже натякають на серйозну психологічну межу.

Коротше кажучи – за розвитком подій у Нанкіні стежити буде надзвичайно цікаво.

Може, час перемагати, Ронні?

Ронні О’Салліван вигравав майже все, що тільки можна, але International Championship досі залишається "чорною плямою" у його кар’єрі.

Перший турнір (2012) він пропустив, у 2013-му вибув у другому раунді, у 2014 дійшов до чвертьфіналу. У 2015 році не грав, а в наступні два розіграші вилітав уже на ранніх стадіях (1/16 і 1/32). Потім узяв паузу аж до 2023 року.

Ронні О'Салліван Saudi Arabia Masters

Повернення було гучним – півфінал і поразка Чжану Анді (6:9), який у підсумку став чемпіоном. Торік "Ракета" вилетів у другому колі від Пана Цзюнсюя.

Цього разу О’Салліван стартує проти Алана Тейлора – суперника, якого має проходити без проблем. Далі на нього чекає Сандерсон Лем, а потім – переможець дуелі Луїс Хіткоут – Джек Лісовскі. І ось це вже може стати справжнім випробуванням!

Час покаже, чи зможе Ронні нарешті підкорити Нанкін і додати ще одну сходинку до своєї легендарної колекції титулів.

Формат турніру

Нічого незвичайного – класична схема. Турнірна сітка поділена на верхню й нижню половини, кожна з яких стартує зі стадії 1/16 фіналу. Переможці обох сіток зустрінуться у головному матчі – великому фіналі.

До півфіналу всі поєдинки проходитимуть за системою Best of 11 – до шести перемог у фреймах. Півфінали триватимуть за схемою Best of 17, а вирішальна битва за титул – до десяти виграних фреймів (Best of 19). Саме тоді вирішиться, хто підніме кубок над головою в Нанкіні.

Призовий фонд

Загальний призовий фонд турніру складає солідні £825,000. Переможець отримає £175,000, фіналіст – £75,000. Півфіналісти зароблять по £33,000, а навіть учасники 1/64 фіналу не залишаться без винагороди.

Розподіл призових:

Переможець: £175,000

£175,000 Фіналіст: £75,000

£75,000 Півфіналісти: £33,000

£33,000 Чвертьфіналісти: £22,000

£22,000 1/8 фіналу: £14,000

£14,000 1/16 фіналу: £9,000

£9,000 1/32 фіналу: £5,000

£5,000 Найвищий брейк: £5,000

£5,000 Загалом: £825,000

Автор найвищого брейку турніру отримає додаткові п’ять тисяч фунтів – приємний бонус для тих, хто полюбляє ефектні серії.

Де дивитися

Уболівальники з Великої Британії та Ірландії зможуть стежити за всіма матчами на каналах TNT Sports та платформі Discovery+. Для глядачів континентальної Європи трансляції забезпечить Eurosport, а в Німеччині, Італії та Австрії турнір також буде доступний на Discovery+. В інших європейських країнах дивитися матчі можна буде на HBO Max.