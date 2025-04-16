Трамп і О'Салліван у списку: Вілсон назвав головних претендентів на перемогу на цьогорічному чемпіонаті світу

Чинний чемпіон світу зі снукеру англієць Кайрен Вілсон назвав головних претендентів на титул World Snooker Championship 2025. Він вважає, що окрім Джадда Трампа, який посідає перше місце світового рейтингу, на перемогу претендуватимуть ще кілька снукеристів.

Його слова цитує TalkSport.

"Трамп – номер один у світі, а я – номер два. Цього сезону ми зіграли три фінали, тож це говорить вам усе, що вам потрібно знати на даний момент. Ми, мабуть, два гравці в найкращій формі цього сезону, але все ще присутні багато чудових гравців, які також вигравали змагання. Ніл Робертсон повернувся у форму і виграв кілька великих змагань. Є Марк Селбі, а також Ронні О'Салліван, який не грав деякий час. Тож ніколи не знаєш, що він ховає в рукаві", – сказав Кайрен.

Зазначимо, що легендарний О'Салліван ще не вирішив чи візьме участь у World Snooker Championship 2025. Наразі він посідає 5 місце світового рейтингу.

У нещодавньому інтерв'ю семиразовий чемпіон світу заявив, що вважатиме успіхом, якщо зуміє здобути хоча б одну перемогу на World Snooker Championship 2025, якщо заявиться на першість.

49-річний гравець не грав на офіційних змаганнях із січня. Тоді він погано провів поєдинок. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий.

Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.

Зазначимо, що раніше Вілсон зізнався, що дуже хотів би побачити "ракету" на турнірі.

Легендарний семиразовий чемпіон Стів Хендрі назвав свого головного фаворита на перемогу цьогорічного World Snooker Championship.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.