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Чинний чемпіон світу пояснив, чому хоче бачити О'Саллівана на World Snooker Championship

Руслан Травкін — 15 квітня 2025, 11:12
Чинний чемпіон світу пояснив, чому хоче бачити О'Саллівана на World Snooker Championship
Кайрен Вілсон
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Чинний чемпіон світу зі снукеру англієць Кайрен Вілсон хотів би, щоб легендарний Ронні О'Салліван взяв участь у цьогорічному турнірі World Snooker Championship. Він вважає, що "ракета" приверне додаткову увагу до змагань.

Слова Вілсона наводить Express.co.uk.

"Чи хотів би я побачити О'Саллівана? Однозначно.

Кожного разу, коли Ронні грає на події, це, безумовно, збільшує продаж квитків, це підвищує кількість переглядів. Мало того, мені подобається змагатися з ним. Схрещуємо пальці, сподіваюсь, він буде тут", – сказав Вілсон.

Зазначимо, що легендарний О'Салліван ще не вирішив чи візьме участь у World Snooker Championship 2025. Наразі він посідає 5 місце світового рейтингу.

У нещодавньому інтерв'ю семиразовий чемпіон світу заявив, що вважатиме успіхом, якщо зуміє здобути хоча б одну перемогу на World Snooker Championship 2025, якщо заявиться на першість.

49-річний гравець не грав на офіційних змаганнях із січня. Тоді він погано провів поєдинок. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий.

Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.

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Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Ронні О'Салліван дебютував на World Snooker Championship у 1993 році. З того часу він не пропустив жодного турніру, а в семи випадках ставав чемпіоном. Востаннє йому це вдалося в 2022 році.

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