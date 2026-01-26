О’Салліван у Берліні, нетипова арена та очікування максимумів: прев’ю German Masters 2026
Завтра, 26 січня, стартує снукерний турнір German Masters. Ці змагання традиційно прийматиме столиця Німеччини – Берлін.
Вже сам факт місця проведення вирізняє турнір, адже значно звичніше бачити події з цього виду спорту на Британських островах або в Китаї.
"Чемпіон" розповість про історію турніру, виділить фаворитів та зверне увагу на інші цікаві деталі змагань.
Ліричний відступ
Втім, про це – трохи згодом. Складно пройти повз події, які безпосередньо стосуються України.
17-річний Михайло Ларков із Шепетівки у досить упевненому стилі став переможцем WSF Junior Championship 2026 (U-19).
У статусі чемпіона світу серед юніорів він отримав путівку до професійного туру на два роки, починаючи з сезону-2026/27.
Окрім цього, вихід до півфіналу гарантував Ларкову участь у кваліфікації ЧС-2026. Звісно, пройти всі чотири раунди відбору буде надзвичайно складно – як йому, так і Юліану Бойку, однак обидва українці стануть одними з наймолодших учасників мейн-туру.
За весь турнір Михайло зазнав лише однієї поразки, здобувши вісім перемог. Різниця фреймів – 32:8.
Особливо варто відзначити перемоги над братами Ванами з Китаю. У чвертьфіналі Михайло переграв Вана Сіньчжуна, який цього року гучно заявив про себе на International Championship. Ван Сіньбо цього сезону також пробивався до мейн-туру (через wild-card) й навіть обіграв Роббі Вільямса (5:4). Та й загалом проти більш іменитих опонентів він не виглядав хлопчиком для биття.
Результати матчів:
- 4:6 – проти Чжоу Юелуня
- 2:5 – проти Чжао Сіньтуна
- 3:5 – проти Стівена Магвайра
- 4:6 – проти Си Цзяхуея
Шотландець нині не входить до топ-32, але має колосальний досвід. Інші ж суперники – справжні зірки китайського снукеру, ледь не одного рівня з Діном Джуньху і Сяо Годуном, а Чжао Сіньтун узагалі, напевно, національний герой.
Попереду на Михайла чекає значно складніший і статусніший рівень опозиції, проте хочеться вірити, що він не знітиться та разом із Юліаном подарує українським уболівальникам ще чимало приводів для радості.
Ліричний відступ 2.0. Максимуми! Максимуми! Максимуми!
Максимальний брейк у снукері тривалий час був справжньою рідкістю – як п'ять голів в одному футбольному матчі чи 60+ очок у баскетбольному поєдинку.
Абсолютним рекордсменом залишається Ронні О'Салліван – 17 максимумів. І що показово: до свого перформансу в Джидді минулого серпня навіть "Ракета" не підкорював максимум протягом восьми років.
Лише за січень 2026 року снукеристи оформили п'ять максимальних брейків. Усі вони сталися на інвайт-турнірі Champions League.
Кріс Вейклін, Меттью Селт, У Іцзе та Чжао Сіньтун зробили це вперше у кар'єрі, тоді як для Сяо Годуна цей максимум став уже третім.
Чимало експертів зазначають: що менш престижний турнір, то простіше зібрати максимум – менше тиску, відсутність трибун і сторонніх звуків. Матчі Champions League взагалі проходять без глядачів, що створює майже стерильні умови.
Але факт залишається фактом – п'ять максимумів за місяць і 21 за сезон. Для порівняння: з січня 1982-го по 2020 рік гравці зробили 155 максимумів, тоді як за наступні шість років – уже 83.
А тепер – про German Masters
German Masters має довгу й справді цікаву історію, що сягає корінням 1990-х років. Перші турніри під схожою назвою проводилися в сезонах-1995/96-1997/98. Спочатку це був рейтинговий German Open, а вже у 1998 році – нерейтингова подія, на якій Джон Перрот здобув титул, обігравши Марка Вільямса у фіналі з рахунком 6-4 у Бінгені-на-Рейні (прайз-фонд того часу становив близько £110 000).
Формат і статус турніру змінювалися, але справжня регенерація події відбулася на початку 2010-х років – разом із глобальними реформами у снукері. У сезоні-2010/11 German Masters було повернуто до календаря WST як рейтинговий турнір, і відтоді він стабільно залишається однією з ключових європейських зупинок професійного туру.
З того часу чимало топових гравців піднімали тут трофей, а сам турнір перетворився на важливий елемент рейтингового циклу. Упродовж років German Masters відіграє значну роль у популяризації снукеру за межами Великої Британії, залучаючи німецьких уболівальників і міжнародну аудиторію.
Головні тріумфатори
За свою сучасну історію German Masters бачив чимало чемпіонів світового рівня. Одним із найуспішніших у новітню епоху є Джадд Трамп, який вигравав турнір кілька разів і домінував у берлінському Tempodrom, встановивши рекорд за кількістю титулів до 2025 року.
Ще один яскравий тріумфатор – Кайрен Вілсон, чинний чемпіон турніру. У фіналі 2025 року він у драматичному матчі здолав Баррі Хокінса з рахунком 10-9. Та перемога стала важливою віхою в кар'єрі Вілсона й наочно продемонструвала його здатність вигравати матчі найвищої напруги.
У списку чемпіонів також значиться Ронні О'Салліван – жива легенда гри. Він вигравав German Masters у рейтинговому форматі (зокрема у 2012 році), а ще раніше – German Open у 1996-му, що лише підкреслює його феноменальну довговічність на світовій арені.
Усе це – прямий доказ високої конкуренції: титул тут виборюють як класичні майстри, так і сучасні зірки, а перемога в Берліні завжди вважається престижною у професійному середовищі.
Призові
German Masters традиційно пропонує солідний призовий фонд. У 2026 році загальний призовий фонд становить £550 400 – це зростання порівняно з попередніми сезонами (у 2024-му було 427 тисяч. Чемпіону – 80 тисяч) й ще одне свідчення фінансової ваги турніру.
Переможець отримає £100 000, що робить титул не лише престижним, а й максимально бажаним з матеріальної точки зору. Фіналіст і учасники пізніх стадій також отримують значні виплати – для багатьох гравців саме такі турніри допомагають стабільно триматися в професійному турі.
Окремо передбачено бонус £5 000 за найвищий брейк турніру – приємний стимул для тих, хто готовий ризикувати й творити магію за столом.
Ці призові є важливим внеском у сезонний дохід снукеристів, а перемога в Берліні може суттєво вплинути й на позиції у світовому рейтингу.
Де грають і чому ця арена легендарна
З 2011 року постійною домівкою German Masters є Tempodrom у Берліні – арена з абсолютно унікальним характером. Просторий багатофункціональний павільйон з округлою формою та нетиповою конфігурацією створює особливу, майже театральну атмосферу під час матчів.
Tempodrom давно вважається справжнім "духовним домом" German Masters. Саме тут проходить основна частина турніру, а вболівальники з різних куточків Європи збираються, щоб наживо відчути снукер – у форматі, який суттєво відрізняється від класичних британських залів.
Арена стала легендарною через свою незвичну для снукеру архітектуру. Кругові трибуни та наявність кількох ігрових столів створюють відчуття фестивалю, а не просто чергового рейтингового турніру.
Хто знявся, а хто фаворит
Станом на старт German Masters 2026 склад учасників виглядає більш ніж переконливо. У головному розіграші беруть участь провідні зірки світового снукеру – Ронні О'Салліван (так, він ще не знявся!), Джадд Трамп, Марк Селбі, Ніл Робертсон, Шон Мерфі, Марк Вільямс та інші топгравці.
Не обійшлося й без втрат. Турнір пропустять двоє представників Китаю – У Іцзе та Чан Бін'ю. Перший знявся з медичних причин, тоді як причини відсутності другого офіційно не озвучені, але, ймовірно, йдеться про візові труднощі.
Де дивитися German Masters 2026
Ті, хто не зможе бути на місці в Tempodrom, мають чимало варіантів для перегляду:
- BBC Sport & BBC iPlayer – головні трансляції у Великій Британії;
- TNT Sports та Discovery+ – міжнародні канали та потокові сервіси;
- В Україні подію можна переглянути на телеканалах Eurosport, які є в пакетах платформ MEGOGO та HBO Max.