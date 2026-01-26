О’Салліван у Берліні, нетипова арена та очікування максимумів: прев’ю German Masters 2026

Завтра, 26 січня, стартує снукерний турнір German Masters. Ці змагання традиційно прийматиме столиця Німеччини – Берлін.

Вже сам факт місця проведення вирізняє турнір, адже значно звичніше бачити події з цього виду спорту на Британських островах або в Китаї.

"Чемпіон" розповість про історію турніру, виділить фаворитів та зверне увагу на інші цікаві деталі змагань.

Ліричний відступ

Втім, про це – трохи згодом. Складно пройти повз події, які безпосередньо стосуються України.

17-річний Михайло Ларков із Шепетівки у досить упевненому стилі став переможцем WSF Junior Championship 2026 (U-19).

У статусі чемпіона світу серед юніорів він отримав путівку до професійного туру на два роки, починаючи з сезону-2026/27.

Welcome to the World Snooker Tour, Michael Larkov! 🇺🇦



The 17-year-old Ukrainian defeated Wang Xinbo in the @WorldSnookerFed Junior Final to earn a two-year tour card! 🙌 pic.twitter.com/Pk6ZMDKWzo — WST (@WeAreWST) January 23, 2026

Окрім цього, вихід до півфіналу гарантував Ларкову участь у кваліфікації ЧС-2026. Звісно, пройти всі чотири раунди відбору буде надзвичайно складно – як йому, так і Юліану Бойку, однак обидва українці стануть одними з наймолодших учасників мейн-туру.

За весь турнір Михайло зазнав лише однієї поразки, здобувши вісім перемог. Різниця фреймів – 32:8.

Особливо варто відзначити перемоги над братами Ванами з Китаю. У чвертьфіналі Михайло переграв Вана Сіньчжуна, який цього року гучно заявив про себе на International Championship. Ван Сіньбо цього сезону також пробивався до мейн-туру (через wild-card) й навіть обіграв Роббі Вільямса (5:4). Та й загалом проти більш іменитих опонентів він не виглядав хлопчиком для биття.

Результати матчів:

4:6 – проти Чжоу Юелуня

2:5 – проти Чжао Сіньтуна

3:5 – проти Стівена Магвайра

4:6 – проти Си Цзяхуея

Шотландець нині не входить до топ-32, але має колосальний досвід. Інші ж суперники – справжні зірки китайського снукеру, ледь не одного рівня з Діном Джуньху і Сяо Годуном, а Чжао Сіньтун узагалі, напевно, національний герой.

Попереду на Михайла чекає значно складніший і статусніший рівень опозиції, проте хочеться вірити, що він не знітиться та разом із Юліаном подарує українським уболівальникам ще чимало приводів для радості.

INCREDIBLE! Our great friend Mykhailo Larkov is WSF Junior Championship 2026 winner and he will play in @WeAreWST next 2 seasons! What a story ❤️ #Snooker #WSFChampionship Brawo (ale mamy nadzieję, że znów odwiedzisz Lwówek na Pol.And Snooker Open 2026 🙃)! 🇵🇱🤜🤛🇺🇦 pic.twitter.com/5i4xA6cq3e — Łączy nas Snooker (@PolishSnooker) January 23, 2026

Ліричний відступ 2.0. Максимуми! Максимуми! Максимуми!

Максимальний брейк у снукері тривалий час був справжньою рідкістю – як п'ять голів в одному футбольному матчі чи 60+ очок у баскетбольному поєдинку.

Абсолютним рекордсменом залишається Ронні О'Салліван – 17 максимумів. І що показово: до свого перформансу в Джидді минулого серпня навіть "Ракета" не підкорював максимум протягом восьми років.

Лише за січень 2026 року снукеристи оформили п'ять максимальних брейків. Усі вони сталися на інвайт-турнірі Champions League.

Кріс Вейклін, Меттью Селт, У Іцзе та Чжао Сіньтун зробили це вперше у кар'єрі, тоді як для Сяо Годуна цей максимум став уже третім.

Чимало експертів зазначають: що менш престижний турнір, то простіше зібрати максимум – менше тиску, відсутність трибун і сторонніх звуків. Матчі Champions League взагалі проходять без глядачів, що створює майже стерильні умови.

Але факт залишається фактом – п'ять максимумів за місяць і 21 за сезон. Для порівняння: з січня 1982-го по 2020 рік гравці зробили 155 максимумів, тоді як за наступні шість років – уже 83.

А тепер – про German Masters

German Masters має довгу й справді цікаву історію, що сягає корінням 1990-х років. Перші турніри під схожою назвою проводилися в сезонах-1995/96-1997/98. Спочатку це був рейтинговий German Open, а вже у 1998 році – нерейтингова подія, на якій Джон Перрот здобув титул, обігравши Марка Вільямса у фіналі з рахунком 6-4 у Бінгені-на-Рейні (прайз-фонд того часу становив близько £110 000).

Формат і статус турніру змінювалися, але справжня регенерація події відбулася на початку 2010-х років – разом із глобальними реформами у снукері. У сезоні-2010/11 German Masters було повернуто до календаря WST як рейтинговий турнір, і відтоді він стабільно залишається однією з ключових європейських зупинок професійного туру.

З того часу чимало топових гравців піднімали тут трофей, а сам турнір перетворився на важливий елемент рейтингового циклу. Упродовж років German Masters відіграє значну роль у популяризації снукеру за межами Великої Британії, залучаючи німецьких уболівальників і міжнародну аудиторію.

Головні тріумфатори

За свою сучасну історію German Masters бачив чимало чемпіонів світового рівня. Одним із найуспішніших у новітню епоху є Джадд Трамп, який вигравав турнір кілька разів і домінував у берлінському Tempodrom, встановивши рекорд за кількістю титулів до 2025 року.

Ще один яскравий тріумфатор – Кайрен Вілсон, чинний чемпіон турніру. У фіналі 2025 року він у драматичному матчі здолав Баррі Хокінса з рахунком 10-9. Та перемога стала важливою віхою в кар'єрі Вілсона й наочно продемонструвала його здатність вигравати матчі найвищої напруги.

У списку чемпіонів також значиться Ронні О'Салліван – жива легенда гри. Він вигравав German Masters у рейтинговому форматі (зокрема у 2012 році), а ще раніше – German Open у 1996-му, що лише підкреслює його феноменальну довговічність на світовій арені.

Усе це – прямий доказ високої конкуренції: титул тут виборюють як класичні майстри, так і сучасні зірки, а перемога в Берліні завжди вважається престижною у професійному середовищі.

Призові

German Masters традиційно пропонує солідний призовий фонд. У 2026 році загальний призовий фонд становить £550 400 – це зростання порівняно з попередніми сезонами (у 2024-му було 427 тисяч. Чемпіону – 80 тисяч) й ще одне свідчення фінансової ваги турніру.

Переможець отримає £100 000, що робить титул не лише престижним, а й максимально бажаним з матеріальної точки зору. Фіналіст і учасники пізніх стадій також отримують значні виплати – для багатьох гравців саме такі турніри допомагають стабільно триматися в професійному турі.

Окремо передбачено бонус £5 000 за найвищий брейк турніру – приємний стимул для тих, хто готовий ризикувати й творити магію за столом.

Ці призові є важливим внеском у сезонний дохід снукеристів, а перемога в Берліні може суттєво вплинути й на позиції у світовому рейтингу.

Де грають і чому ця арена легендарна

З 2011 року постійною домівкою German Masters є Tempodrom у Берліні – арена з абсолютно унікальним характером. Просторий багатофункціональний павільйон з округлою формою та нетиповою конфігурацією створює особливу, майже театральну атмосферу під час матчів.

A great thing about the snooker calendar is that the German Masters comes so quickly after the Masters. No feeling of After The Lord Mayor's Show thanks to Berlin.



If you're going to the Tempodrom, have a brilliant time. Here's a photo I took in the arena last year. Top venue. pic.twitter.com/K1dHeF6Hvq — Nick Metcalfe (@Nick_Metcalfe) January 22, 2026

The German Masters begins next week at the iconic Tempodrom.



Kyren Wilson won it last year after he promised to "smash it" in Berlin.



The Tempodrom is unique for its layout. Some like to bring binoculars to keep a close eye on the action! #snooker



Picture: Eurosport pic.twitter.com/VEwM9WusZk — Snooker Chat 🔴⚫🔴 (@Snooker_Chat) January 21, 2026

Tempodrom давно вважається справжнім "духовним домом" German Masters. Саме тут проходить основна частина турніру, а вболівальники з різних куточків Європи збираються, щоб наживо відчути снукер – у форматі, який суттєво відрізняється від класичних британських залів.

Арена стала легендарною через свою незвичну для снукеру архітектуру. Кругові трибуни та наявність кількох ігрових столів створюють відчуття фестивалю, а не просто чергового рейтингового турніру.

Хто знявся, а хто фаворит

Станом на старт German Masters 2026 склад учасників виглядає більш ніж переконливо. У головному розіграші беруть участь провідні зірки світового снукеру – Ронні О'Салліван (так, він ще не знявся!), Джадд Трамп, Марк Селбі, Ніл Робертсон, Шон Мерфі, Марк Вільямс та інші топгравці.

Не обійшлося й без втрат. Турнір пропустять двоє представників Китаю – У Іцзе та Чан Бін'ю. Перший знявся з медичних причин, тоді як причини відсутності другого офіційно не озвучені, але, ймовірно, йдеться про візові труднощі.

