Китайська дуель: Іцзе та Сіньтун визначили першого фіналіста International Championship

У Нанкіні (Китай) триває турнір International Championship 2025. Визначився перший фіналіст.

Ним став китаєць У Іцзе, який здолав свого земляка Чжао Сіньтуна з рахунком 9:6.

Перша сесія завершилася з рахунком 4:4. У вечірній сесії 22-річний У виглядав стабільніше, ніж старший на шість років Сіньтун, що й дозволило здобути тріумф.

За матч глядачі побачили два сенчурі-брейки – двічі це вдалося саме переможцю.

Снукер – International Championship

7 листопада, 1/2 фіналу

У Іцзе (Китай) – Чжао Сіньтун (Китай) 9:6

Для Іцзе це буде третій фінал рейтингового турніру за кар'єру. Минулого сезону представник Піднебесної програв вирішальну гру English Open Нілу Робертсону (7:9), а через кілька місяців зазнав поразки у фіналі Scottish Open від Лея Пейфаня (5:9).

Інший фіналіст визначиться сьогодні. У півфіналі зіграють 50-річний Джон Хіггінс і 44-річний Стівен Магвайр.

