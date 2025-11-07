Українська правда
Битва Селбі і Сіньтуна, 50-річний Хіггінс у гонитві за рекордом Вільямса: результати International Championship

Руслан Травкін — 7 листопада 2025, 05:36
Джон Хіггінс
WST

У Нанкіні (Китай) триває турнір International Championship 2025. Завершилися матчі 1/4 фіналу.

Ігровий день розпочався з перемоги У Іцзе над Баррі Хокінсом. 22-річний китаєць досить сенсаційно здобув легкий успіх, перемігши з рахунком 6:0.

Марк Селбі та Чжао Сіньтун відіграли всі можливі 11 фреймів. На радість місцевої публіки тріумфатором став саме представним Піднебесної.

Варто відзначити й гру ветеранів із Шотландії. 44-річний Стівен Магвайр завершив казку Зака Суреті – 6:1.

50-річний Джон Хіггінс, схоже, хоче повторити рекорд Марка Вільямса. Валлієць завдяки перемозі на Гран-прі Сіная став першим гравцем, який перемагав на рейтингових турнірах у підлітковому, 20-річному, 30-річному, 40-річному та 50-річному віці.

"Чарівник із Вішоу" впевнено пройшов Шона Мерфі, віддавши тому лише 2 фрейми.

Снукер – International Championship
1/8 фіналу, 5 листопада

У Іцзе (Китай) – Баррі Хокінс (Англія) 6:0

Марк Селбі (Англія) – Чжао Сіньтун (Китай) 5:6

Зак Суреті (Англія) – Стівен Магвайр (Шотландія) 1:6

Шон Мерфі (Англія) – Джон Хіггінс (Шотландія) 2:6

Пари 1/2 фіналу

У Іцзе (Китай) – Чжао Сіньтун (Китай)

Стівен Магвайр (Шотландія) – Джон Хіггінс (Шотландія)

Нагадаємо, Ронні О'Салліван провів тренування для 14-річного поляка.

