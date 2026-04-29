Програє лише Хіггінс: результати матчів на чемпіонаті світу

Вчора, 28 квітня, стартували перші сесії чвертьфіналів на World Snooker Championship 2026.

У трьох матчах наразі нічия, а Джон Хіггінс поступається Нілу Робертсону.

Чжао Сіньтун чудово розпочав зустріч проти Шона Мерфі (3-0), але потім віддав аж 5 фреймів поспіль. Чинний чемпіон світу робив незвичні помилки.

У вечірньому продовженні гри снукеристи обмінювалися перемогами, але останні два фрейми залишилися за "Циклоном". Таким чином, рахунок став 8-8.

За схожим сценарієм пройша зустріч і між Марком Алленом і Баррі Хокінсом. Англієць виграв першу сесію (5-3), тримав дистанцію ввечері, але Марк виграв останні два фрейми.

Також без лідера у парі У Іцзе – Хоссейн Вафаеї. Для кожного з них це може бути дебютний вихід у півфінал.

Ніл Робертсон за 8 фреймів зробив лише 2 залікові серії (77, 70), але це не заважає йому перемагати Джона Хіггінса з рахунком 5-3.

Обидва снукеристи допускали помилки, що ускладнювало позицію на столі, тому перша сесія тривала понад чотири години.

Снукер – чемпіонат світу 2026

1/4 фіналу, матчі тривають до 13 перемог

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".