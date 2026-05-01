Легенди снукеру пророкують Сіньтуну успіх у найближчі роки

Легенди снукеру кінця XX cтоліття Стівен Хендрі (7 титулів чемпіона світу) та Стів Девіс (6 титулів) вірять, що Чжао Сіньтун у найближчі роки буде домінувати.

"Він хороший гравець, у нього був неймовірний сезон. Він буде з нами ще багато років і здобуватиме багато трофеїв. У нього розумна голова на плечах.

Він буде сильним претендентом наступного сезону, я не думаю, що він зазнає якихось невдач", – додав Девіс.