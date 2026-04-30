Хіггінс проявив характер, Мерфі вибив чемпіона: результати матчів на чемпіонаті світу

У середу, 29 квітня, завершилися матчі 1/4 фіналу World Snooker Championship 2026.

Спочатку свій поєдинок завершили Марк Аллен і Баррі Хокінс.

Рахунок був 10-10, але в останніх чотирьох фреймах північноіралндець діяв краще. Зокрема, оформив три залікові серії (59, 104, 59), що і дозволило отримати путівку до півфіналу – 13-11.

Також у денній сесії свою зустріч довели до кінця Чжао Сіньтун і Шон Мерфі. Англієць здолав чинного чемпіона світу з рахунком 13-10.

Таким чином, Сіньтун став черговою жертвою "Прокляття Крусіблу".

Сил у Хоссейна Вафаеї на ще одну сенсацію не вистачило. Вчора У Іцзе біля столу був нестримний, оформивши аж 9 залікових серії. На його рахунку також два сенчурі-брейки (102, 135).

У вирішальному чвертьфіналі зійшлися вікові Джон Хіггінс та Ніл Робертсон. Перша сесія гри завершилася на користь австралійця.

"Чарівник із Вішоу" знайшов сили зробити рахунок 6-6, але потім віддав 3 фрейми поспіль. Після цього в Ніла мало що виходило.

Джон здобув перемогу з рахунком 13-10 та забезпечив собі 12 вихід у півфінал чемпіонату світу за кар'єру.

Снукер – чемпіонат світу 2026

1/4 фіналу, 29 квітня

