Чемпіон Більярд

Сіньтун став черговою жертвою "Прокляття Крусіблу"

Руслан Травкін — 29 квітня 2026, 19:10
Чжао Сіньтун
WST

Завершився чвертьфінальний матч World Snooker Championship Чжао Сіньтун – Шон Мерфі. Перемогу здобув англієць із рахунком 13-10.

Таким чином, китайський снукерист став черговою жертвою "Прокляття Крусібла".

"Прокляття Крусіблу" – це коли гравець, який вперше став чемпіоном світу, на наступний рік не може захистити свій титул у легендарному театрі міста Шеффілд, де світова першість проходить ще з 1977-го.

Найближче до його подолання були англієць Джо Джонсон та ірландець Кен Догерті.

Перший у 1986-му у фіналі здолав Стіва Девіса (18-12), але через рік програв тому ж таки Девісу (14-18).

Догерті став чемпіоном у 1997 році, обігравши Стівена Хендрі – через рік Кен програв з ідентичним рахунком Джону Хіггінсу.

Зазначимо, що Сіньтун покращив результати попередніх чемпіонів-дебютантів. Лука Бресель (переможець ЧС-2023) та Кайрен Вілсон (переможець ЧС-2024) складали з себе повноваження чемпіона відразу після першого матчу.

Нагадаємо, колишній снукерист Алан МакМанус вірить, що Ронні О'Салліван може ще раз стати чемпіоном світу.

