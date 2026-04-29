Сіньтун став черговою жертвою "Прокляття Крусіблу"

Завершився чвертьфінальний матч World Snooker Championship Чжао Сіньтун – Шон Мерфі. Перемогу здобув англієць із рахунком 13-10.

Таким чином, китайський снукерист став черговою жертвою "Прокляття Крусібла".

"Прокляття Крусіблу" – це коли гравець, який вперше став чемпіоном світу, на наступний рік не може захистити свій титул у легендарному театрі міста Шеффілд, де світова першість проходить ще з 1977-го.

THE MAGICIAN CASTS THE CURSE! 🪄



Shaun Murphy knocks out defending champion Zhao Xintong 😮#WorldChampionship pic.twitter.com/vsPWKV52yi — WST (@WeAreWST) April 29, 2026

Найближче до його подолання були англієць Джо Джонсон та ірландець Кен Догерті.

Перший у 1986-му у фіналі здолав Стіва Девіса (18-12), але через рік програв тому ж таки Девісу (14-18).

Догерті став чемпіоном у 1997 році, обігравши Стівена Хендрі – через рік Кен програв з ідентичним рахунком Джону Хіггінсу.

Зазначимо, що Сіньтун покращив результати попередніх чемпіонів-дебютантів. Лука Бресель (переможець ЧС-2023) та Кайрен Вілсон (переможець ЧС-2024) складали з себе повноваження чемпіона відразу після першого матчу.

