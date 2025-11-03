Українська правда
О'Салліван здобув складну перемогу: результати International Championship

Руслан Травкін — 3 листопада 2025, 05:17
Ронні О'Салліван
WST

У Нанкіні (Китай) розпочався турнір International Championship 2025. У день-відкриття відбулося кілька завершальних матчів кваліфікації, а також розпочався перший раунд.

Ронні О'Салліван здобув перемогу над Аланом Тейлором із рахунком 6:5. Всю гру опонент був попереду, але "Ракета" за рахунку 4:5 зібрався й виграв вирішальні 2 фрейми.

Джадд Трамп обіграв Ділана Емері. Також у кваліфікації перемогли Дін Джуньху, Сяо Годун, Чжао Сіньтун та інші фаворити.

Сенсація сталася лише в зустрічі Роббі Вільямса та Вана Сіньчжуна. Китаєць з аматорським статусом упевнено обіграв англійця (6:1).

Сіньчжун перед цим вибив Бай Юлу. Але китаянка може знайти й позитив – вона встановила рекорд для жінок у снукері.

Снукер – International Championship
Кваліфікація, 2 листопада

В основній стадії також відбулися поєдинки. Марк Селбі мав проблеми з Лю Хунью - гра затягнулася на всі 11 фреймів.

У всіх інших чотирьох матчах, де були гравці з Піднебесної, представники Китаю були тріумфаторами.

Снукер – International Championship
Основна сітка, 2 листопада

снукер Ронні О'Салліван Джадд Трамп Чжао Сіньтун

Ронні О'Салліван

