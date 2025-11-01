О'Салліван і Сіньтун провели виставковий матч у готелі: визначився переможець
x.com/Vics_Snooker
Зірки снукеру Ронні О'Салліван та Чжао Сіньтун провели виставковий матч в готелі "Wynn Macau" в китайському Макао.
На радість місцевої публіки молодий китаєць обіграв семиразового чемпіона світу з рахунком 4:2.
Чжао оформив два сотенні брейки, та й загалом грав успішніше та впевненіше.
Обидва гравці прибули до Китаю разом із Вікторією Ши, головою Vic Snooker Academy, де тривалий час тренувалися О'Салліван і Сіньтун.
Разом із нею вони перемістилися до Нанкіна, де вже завтра, 2 листопада, стартує International Championship.