О'Салліван і Сіньтун провели виставковий матч у готелі: визначився переможець

Зірки снукеру Ронні О'Салліван та Чжао Сіньтун провели виставковий матч в готелі "Wynn Macau" в китайському Макао.

На радість місцевої публіки молодий китаєць обіграв семиразового чемпіона світу з рахунком 4:2.

Чжао оформив два сотенні брейки, та й загалом грав успішніше та впевненіше.

Incredible venue for the Zhao Xintong and Ronnie O’Sullivan at the Wynn Hotel, Macau today.



Xintong won 4-2 which included two magnificent centuries. 👏🏻



The hospitality and welcome from the hotel was amazing 😀😀 pic.twitter.com/InmeX5rKKp — Vic Snooker Academy (@Vics_Snooker) October 31, 2025

Zhao Xintong is at the spectacular Wynn Hotel in Macau for an exhibition with Ronnie O’Sullivan.



Before the match he is hosting a private meet and greet and playing against some lucky fans 🤩🤩🤩🤩 pic.twitter.com/kR32VmDxuX — Vic Snooker Academy (@Vics_Snooker) October 30, 2025

Обидва гравці прибули до Китаю разом із Вікторією Ши, головою Vic Snooker Academy, де тривалий час тренувалися О'Салліван і Сіньтун.

Разом із нею вони перемістилися до Нанкіна, де вже завтра, 2 листопада, стартує International Championship.