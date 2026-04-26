Ексодноклубник Забарного: Хочу, щоб О'Салліван став чемпіоном світу

Угорський захисник Ліверпуля Мілош Керекез відвідав театр "Крусібл" у Шеффілді, щоб подивитися другу сесію матчу Ронні О'Салліван – Джон Хіггінс на ЧС-2026.

У коментарі для пресслужби WST він заявив, що підтримує "Ракету".

"Звісно, я прийшов підтримати Ронні. Я намагаюся стежити за снукером детальніше, мені це подобається.

Я прийшов за нього повболівати. Також сподіваюся, що він виграє восьмий титул чемпіона світу.

Мій тато теж тут. Він також прийшов, щоб підтримати Ронні. Ми його фанати. Сподіваємося та віримо в його восьмий титул".