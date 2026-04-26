Ексодноклубник Забарного: Хочу, щоб О'Салліван став чемпіоном світу
Угорський захисник Ліверпуля Мілош Керекез відвідав театр "Крусібл" у Шеффілді, щоб подивитися другу сесію матчу Ронні О'Салліван – Джон Хіггінс на ЧС-2026.
У коментарі для пресслужби WST він заявив, що підтримує "Ракету".
"Звісно, я прийшов підтримати Ронні. Я намагаюся стежити за снукером детальніше, мені це подобається.
Я прийшов за нього повболівати. Також сподіваюся, що він виграє восьмий титул чемпіона світу.
Мій тато теж тут. Він також прийшов, щоб підтримати Ронні. Ми його фанати. Сподіваємося та віримо в його восьмий титул".
Також у нього поцікавилися, коли він вперше переглянув снукер.
"Це сталося нещодавно. Тепер я намагаюся й сам грати частіше. Я не знаю, чи хтось ще грає з гравців Ліверпуля, але, гадаю, хтось грає".
Зазначимо, що прихильником снукеру був португалець Діогу Жота, який трагічно загинув влітку минулого року.
Керекез два роки (2023-2025) грав у Борнмуті разом з Іллею Забарним. Перед сезоном 2025/26 "вишні" продали угорця Ліверпулю, а українця – французькому ПСЖ.
Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".