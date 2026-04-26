Три легенди снукеру задоволені ігровою формою О'Саллівана на чемпіонаті світу

Колишні зірки снукеру, які наразі працюють експертами на TNT та BBC, похвалили Ронні О'Саллівана за його виступ у першій сесії матчу проти Джона Хіггінса.

Їхні слова передає TNTsports.co.uk та Metro.co.uk.

Алан Макманус, триразовий півфіналіст World Snooker Championship (1992, 1993, 2016):

"На мою думку, якщо він так гратиме, то він є фаворитом у боротьбі за титул. Він грає обережно, а коли випадає нагода і він знаходить свій ритм, то просто зривається з місця. Це справді потужна комбінація".

Джиммі Вайт, шестиразовий фіналіст ЧС (1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994).

"Ронні – найкращий лідер, якого коли-небудь бачив цей вид спорту, коли він набирає хід". Він і так дуже сильний, як ми знаємо. Він змушує кулі просто залітати. Це свідчить про те, що він грає фантастично і набирає очки. У перших кількох фреймах він справді виглядав трохи нервовим, але, починаючи з рахунку 3:1, він був у повному порядку. Схоже, він грає просто фантастично".

Джон Перрот, чемпіон світу 1991 року.

"Це абсолютно закономірний результат. Якби Джон зміг вийти з цієї сесії з рахунком 3-5, він би був у захваті. Я думаю, що з того, що ми бачили за столом, рахунок 6-2 – це точно правильний рахунок. Ронні був досить сильним і, безумовно, найкращим з двох гравців".

Сьогодні Ронні О'Салліван і Джон Хіггінс зіграють другу сесію.

