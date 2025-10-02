О'Салліван підтвердив, що зіграє проти Бойка на турнірі Xi'an Grand Prix
Ронні О'Салліван
WST
Легенда снукеру Ронні О'Салліван підтвердив, що зіграє на турнірі Xi'an Grand Prix 2025. Там його суперником буде українець Юліан Бойко.
Слова "Ракети" цитує Metro.co.uk.
"Я буду грати у китайському Сіані. Сподіваюся, що я візьму участь у турнірі International Championship у Нанкіні", – заявив О'Салліван.
Зазначимо, що після виходу до фіналу Saudi Arabia Masters Ронні пропустив відразу три турніри: Wuhan Open, English Open та British Open.
Нагадаємо, Бойко зіграє проти легендарного Джиммі Вайта в першому раунді кваліфікації Scottish Open 2025. Зустріч між ними відбудеться 14 жовтня в англійському Вігані.