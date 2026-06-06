Ларков зіграє проти учасника ЧС, Казаков – з легендою Гонконгу: результати жеребкування кваліфікації Wuhan Open

Відбулося жеребкування кваліфікації на престижний снукерний турнір Wuhan Open 2026. Українські гравці дізналися імена опонентів.

Про це повідомила пресслужба WST.

Михайло Ларков розпочне шлях із попереднього раунду. Його суперником буде поляк Антоні Ковальський, який цього року зумів пробитися на чемпіонат світу.

Переможець цієї дуелі зійдеться з Олівером Брауном.

Юліан Бойко та Антон Казаков стартують із першого раунду. Юліана чекає 34-річний Мітчелл Манн, за плечима якого 11 років у мейн-турі.

Суперником Антона Казакова стане Марко Фу. Представник Гонконгу за кар'єру двічі досягав 1/2 фіналу World Snooker Championship. У 2013 та 2017 роках Фу піднімався на п'яту сходинку світового рейтингу.

Нагадаємо, раніше Бойко, Ларков і Казаков дізналися суперників у кваліфікації на China Open.