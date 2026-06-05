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Українські гравці дізналися суперників у кваліфікації China Open

Руслан Травкін — 5 червня 2026, 04:44
Українські гравці дізналися суперників у кваліфікації China Open
t.me/IulianBoikoTeam

10 червня кваліфікацією на турнір China Open розпочнеться снукерний сезон-2025/26. Михайло Ларков, Антон Казаков і Юліан Бойко дізналися імена суперників.

Результати жеребкування опублікувала пресслужба WST.

10.06.2026. Перший раунд

Антон Казаков – Джеймі Кларк (Вельс)

Михайло Ларков – Хаммад Міа (Англія)

12.06.2026. Другий раунд

Казаков/Кларк – Олівер Лайнс (Англія)

Ларков/Міа – Роббі Вільямс (Англія)

Юліан Бойко – Фергал Квін (Північна Ірландія)/Жан Янг (Китай)

Нагадаємо, в сезоні-2025/26 Україну в мейн-турі представляв Юліан Бойко. Михайло Ларков отримав дворічну картку завдяки переможі на ЧС серед гравців U-18, а Антон Казаков виграв молодіжний і дорослий чемпіонат Європи. 

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