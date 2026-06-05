Українські гравці дізналися суперників у кваліфікації China Open
t.me/IulianBoikoTeam
10 червня кваліфікацією на турнір China Open розпочнеться снукерний сезон-2025/26. Михайло Ларков, Антон Казаков і Юліан Бойко дізналися імена суперників.
Результати жеребкування опублікувала пресслужба WST.
10.06.2026. Перший раунд
Антон Казаков – Джеймі Кларк (Вельс)
Михайло Ларков – Хаммад Міа (Англія)
12.06.2026. Другий раунд
Казаков/Кларк – Олівер Лайнс (Англія)
Ларков/Міа – Роббі Вільямс (Англія)
Юліан Бойко – Фергал Квін (Північна Ірландія)/Жан Янг (Китай)
Нагадаємо, в сезоні-2025/26 Україну в мейн-турі представляв Юліан Бойко. Михайло Ларков отримав дворічну картку завдяки переможі на ЧС серед гравців U-18, а Антон Казаков виграв молодіжний і дорослий чемпіонат Європи.