Троє зіркових снукеристів відмовилися від участі в турнірі International Championship

Англійці Шон Мерфі та Баррі Гокінс, а також бельгієць Лука Бресель знялися з турніру International Championship через медичні причини.

Про це повідомила пресслужба World Snooker Tour.

Мерфі мав зіграти проти Мітчелла Манна у першому раунді. Гокінс – проти Рікі Волдена, а Бресель – проти Тепчаї Ун-Ну.

Всі ці гравці автоматично отримали путівку до 1/16 фіналу.

Зазначимо, що ці три снукеристи мають досить зірковий статус. Мерфі цього року став фіналістом чемпіонату світу, а в 2005-му виграв найпрестижніші змагання у світі снукеру.

Бресель ставав чемпіоном світу в 2023-му, а Баррі Гокінс доходив до фіналу в 2013-му.

International Championship стартує в суботу, 31 жовтня. Подія відбудеться в китайському Нанкіні. Призовий фонд – 825 тисяч фунтів.

Нагадаємо, в основній сітці зіграє Антон Казаков, який у кваліфікації переграв досвідченого Алі Картера. Суперником українця буде ірландець Аарон Хілл.