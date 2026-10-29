Троє зіркових снукеристів відмовилися від участі в турнірі International Championship
Англійці Шон Мерфі та Баррі Гокінс, а також бельгієць Лука Бресель знялися з турніру International Championship через медичні причини.
Про це повідомила пресслужба World Snooker Tour.
Мерфі мав зіграти проти Мітчелла Манна у першому раунді. Гокінс – проти Рікі Волдена, а Бресель – проти Тепчаї Ун-Ну.
Всі ці гравці автоматично отримали путівку до 1/16 фіналу.
Зазначимо, що ці три снукеристи мають досить зірковий статус. Мерфі цього року став фіналістом чемпіонату світу, а в 2005-му виграв найпрестижніші змагання у світі снукеру.
Бресель ставав чемпіоном світу в 2023-му, а Баррі Гокінс доходив до фіналу в 2013-му.
International Championship стартує в суботу, 31 жовтня. Подія відбудеться в китайському Нанкіні. Призовий фонд – 825 тисяч фунтів.
Нагадаємо, в основній сітці зіграє Антон Казаков, який у кваліфікації переграв досвідченого Алі Картера. Суперником українця буде ірландець Аарон Хілл.