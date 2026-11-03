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О'Салліван зіграє з фіналістом чемпіонату світу: результати жеребкування Champion of Champions

Руслан Травкін — 3 листопада 2026, 22:11
О'Салліван зіграє з фіналістом чемпіонату світу: результати жеребкування Champion of Champions
Ронні О'Салліван
facebook.com/TheRealRonnieOSullivan/photos

Відбулося жеребкування турніру Champion of Champions 2026 зі снукеру. Легенда гри Ронні О'Салліван зіграє проти зіркового Шона Мерфі у першому колі.

Результати жеребкування опублікувала пресслужба турніру.

Група 1

  • Марк Селбі (Англія) – Алфі Берден (Англія)
  • Баррі Гокінс (Англія) – Кріс Вейклін (Англія)

Група 2

  • Ніл Робертсон (Австралія) – Панчая Чанной (Таїланд)
  • Джадд Трамп (Англія) – Джек Джонс (Вельс)

Група 3

  • Шон Мерфі (Англія) – Ронні О'Салліван (Англія)
  • У Іцзе (Китай) – Чан Біньюй (Китай)

Група 4

  • Чжао Сіньтун (Китай) – Тепчая Ун-Ну (Таїланд)
  • Кайрен Вілсон (Англія) – Алі Картер (Англія)

Хоч і є розподіл на групи, ніякого групового етапу немає. Переможці пари №1 потім зіграють проти переможця пари №2. Далі – півфінали. Потім – фінал.

Перші матчі триватимуть до 4 перемог. Наступні – до 6. Фінал – до 10.

Зазначимо, що Шон Мерфі – фіналіст ЧС-2026. Якщо Ронні його пройде, то зможе зіграти проти У Іцзе – кривдника Мерфі у фіналі World Snooker Championship. Звичайно, якщо Іцзе здолає свого земляка Чана Біньюя. 

Зазначимо, що на захід не кваліфікувалися легендарні Джон Хіггінс і Марк Вільямс. 

"Чемпіон чемпіонів" проводиться регулярно з 2013 року. О'Салліван ставав переможцем 4 рази (2013, 2014, 2018, 2022), а також двічі (2016, 2017) програвав у фіналі.

Призовий фонд Champion of Champions 2026 складає 440 тисяч фунтів, 150 тисяч дістанеться переможцю. Подія відбудеться з 9 по 15 листопада у місті Лестер, Англія. 

Нагадаємо, Кайрен Вілсон став чемпіоном турніру Northern Ireland Open 2026.

снукер Ронні О'Салліван Шон Мерфі

снукер

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