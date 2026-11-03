О'Салліван зіграє з фіналістом чемпіонату світу: результати жеребкування Champion of Champions

Відбулося жеребкування турніру Champion of Champions 2026 зі снукеру. Легенда гри Ронні О'Салліван зіграє проти зіркового Шона Мерфі у першому колі.

Результати жеребкування опублікувала пресслужба турніру.

Група 1

Марк Селбі (Англія) – Алфі Берден (Англія)

Баррі Гокінс (Англія) – Кріс Вейклін (Англія)

Група 2

Ніл Робертсон (Австралія) – Панчая Чанной (Таїланд)

Джадд Трамп (Англія) – Джек Джонс (Вельс)

Група 3

Шон Мерфі (Англія) – Ронні О'Салліван (Англія)

У Іцзе (Китай) – Чан Біньюй (Китай)

Група 4

Чжао Сіньтун (Китай) – Тепчая Ун-Ну (Таїланд)

Кайрен Вілсон (Англія) – Алі Картер (Англія)

Хоч і є розподіл на групи, ніякого групового етапу немає. Переможці пари №1 потім зіграють проти переможця пари №2. Далі – півфінали. Потім – фінал.

Перші матчі триватимуть до 4 перемог. Наступні – до 6. Фінал – до 10.

Зазначимо, що Шон Мерфі – фіналіст ЧС-2026. Якщо Ронні його пройде, то зможе зіграти проти У Іцзе – кривдника Мерфі у фіналі World Snooker Championship. Звичайно, якщо Іцзе здолає свого земляка Чана Біньюя.

Зазначимо, що на захід не кваліфікувалися легендарні Джон Хіггінс і Марк Вільямс.

"Чемпіон чемпіонів" проводиться регулярно з 2013 року. О'Салліван ставав переможцем 4 рази (2013, 2014, 2018, 2022), а також двічі (2016, 2017) програвав у фіналі.

Призовий фонд Champion of Champions 2026 складає 440 тисяч фунтів, 150 тисяч дістанеться переможцю. Подія відбудеться з 9 по 15 листопада у місті Лестер, Англія.

Нагадаємо, Кайрен Вілсон став чемпіоном турніру Northern Ireland Open 2026.