Казаков переміг дворазового фіналіста чемпіонату світу

У місті Лестер (Англія) завершилися матчі кваліфікації на турнір International Championship.

До основної стадії, яка відбудеться з 31 жовтня по 7 листопада у місті Нанкін, пробився Антон Казаков.

Українець здолав дворазового дворазового фіналіста чемпіонату світу Алі Картера. Англієць нещодавно став тріумфатором престижного турніру English Open.

47-річний Картер у 2008 та 2012 роках доходив до фіналу World Snooker Championship, де в обох випадках програв Ронні О'Саллівану.

Антон видав чудову гру. За 6 переможних фреймів він оформив 5 (72, 69, 64, 54, 69) залікових серій.

Картер був нестримний у фреймі №6, коли зумів зробити підхід на 86 очок.

Снукер – International Championship

Кваліфікація, 18-19 вересня

Антон Казаков (Україна) – Алі Картер (Англія) 6:2

Михайло Ларков (Україна) – Кріс Вейклін (Англія) 0:6

Юліан Бойко (Україна) – Лей Пейфань (Китай) 1:6

На жаль, Михайло Ларков і Юліан Бойко завершили свої виступи. Михайло зазнав поразки від Кріса Вейкліна (№12 світового рейтиннгу) з рахунком 0:6.

Юліан програв учаснику двох останніх ЧС Лею Пейфаню (№28) – 1:6. Зазначимо, що цього сезону Бойко обігрував китайця.