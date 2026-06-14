Бойко розгромив учасника двох останніх чемпіонатів світу
Українець Юліан Бойко подолав третє коло кваліфікації на China Open 2026.
Снукерист обіграв китайця Лея Пейфаня з рахунком 6:2.
Бойко виграв перші чотири фрейми, оформивши два брейки 80+. Після 15-хвилинної перерви йому вдалося збільшити відрив.
23-річний Пейфань – учасник двох останніх ЧС – потім довів, що недаремно йде на 26 місці світового рейтингу, вигравши два фрейми поспіль.
20-річний Юліан не розгубився під тиском, довівши справу до перемоги.
За право виходу в основну сітку Бойко зіграє проти Лю Хонгю. Матч відбудеться у неділю, 14 червня. Початок – 18:00 за київським часом.
Всі поєдинки кваліфікації відбуваються у Лестері (Англія) на "Маттіолі-Арена".
Нагадаємо, у попередньому раунді український гравець у снукер здолав Чжанга Яна (6:1).