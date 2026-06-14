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Бойко розгромив учасника двох останніх чемпіонатів світу

Руслан Травкін — 14 червня 2026, 01:31
Бойко розгромив учасника двох останніх чемпіонатів світу
Юліан Бойко
WST

Українець Юліан Бойко подолав третє коло кваліфікації на China Open 2026.

Снукерист обіграв китайця Лея Пейфаня з рахунком 6:2.

Бойко виграв перші чотири фрейми, оформивши два брейки 80+. Після 15-хвилинної перерви йому вдалося збільшити відрив.

23-річний Пейфань – учасник двох останніх ЧС – потім довів, що недаремно йде на 26 місці світового рейтингу, вигравши два фрейми поспіль.

20-річний Юліан не розгубився під тиском, довівши справу до перемоги.

За право виходу в основну сітку Бойко зіграє проти Лю Хонгю. Матч відбудеться у неділю, 14 червня. Початок – 18:00 за київським часом.

Всі поєдинки кваліфікації відбуваються у Лестері (Англія) на "Маттіолі-Арена". 

Нагадаємо, у попередньому раунді український гравець у снукер здолав Чжанга Яна (6:1). 

снукер Юліан Бойко

Юліан Бойко

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