Старт Бойка та Казакова, відсутність жеребкування, Мерфі захищає титул: прев’ю British Open

У понеділок, 31 серпня, в англійському Челтнемі стартує снукерний турнір British Open 2026.

Це один із найстаріших турнірів у календарі World Snooker Tour. Змагання вперше провели ще у 1980 році.

За подіями в Челтнемі українським уболівальникам буде особливо цікаво стежити, адже будуть грати одразу двоє представників України – Юліан Бойко та Антон Казаков.

Про історію змагань, головних фаворитів, особливості формату та виступ українців – в анонсі від "Чемпіона".

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Історія турніру

Як уже згадувалося вище, British Open уперше відбувся у 1980 році. Турнір проводився безперервно до 2004-го, після чого зник із календаря на 17 років. У 2021 році змагання повернулися до World Snooker Tour.

За роки існування British Open чемпіонами ставали представники Англії, Вельсу, Шотландії, Ірландії, а також Канади та Марокко.

Нині у снукері поступово набирає обертів ера домінування китайських гравців, однак British Open залишається одним із небагатьох великих турнірів, де представники Піднебесної досі не вигравали титул. Ба більше – жоден китаєць ще навіть не грав у фіналі.

Найближче серед представників Азії до перемоги був Джеймс Ваттана. Таїландець тричі поспіль виходив до вирішального матчу – у 1992, 1993 та 1994 роках, але щоразу зазнавав поразки.

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Найтитулованішим гравцем в історії British Open залишається Джон Хіггінс – шотландець чотири рази підіймав над головою трофей. Три титули має його ровесник Марк Вільямс.

А ось Ронні О'Салліван ставав чемпіоном лише одного разу. Було це ще у далекому 1994 році. "Ракета" мав можливість збільшити свою колекцію трофеїв, але програв фінали 1995 та 2003 років.

Чи вдасться О'Саллівану здобути трофей?

Ні. Ронні вчергове вирішив пропустити турнір у Челтнемі.

Схоже, О'Салліван дедалі чіткіше визначає власний календар. В Англії він концентрується переважно на турнірах "Потрійної корони" – Masters, UK Championship та чемпіонаті світу. Натомість у решті міжнародних стартів його можна побачити значно частіше, особливо в Китаї.

При цьому початок сезону-2026/27 для Ронні виглядає доволі парадоксально. Англієць програвав лише майбутнім чемпіонам або фіналістам.

На Shanghai Masters у чвертьфіналі його зупинив Кайрен Вілсон, який згодом дійшов до фіналу. На China Open О'Салліван поступився Ноппону Саенгкхаму вже в 1/32 фіналу – таїландець також дістався вирішального матчу. А на Wuhan Open Ронні програв у півфіналі Чан Бін'юю, який у підсумку і став чемпіоном.

Тож навіть попри відсутність стабільно глибоких проходів на турнірах, говорити про невдалий старт О'Саллівана було б некоректно – його кривдники щоразу підтверджували свій високий рівень.

Окрім Ронні, у Челтнемі не зіграє і Марк Аллен. Північноірландець цього сезону ще взагалі не виходив за снукерний стіл.

А ось чинний чемпіон British Open Шон Мерфі спробує повторити торішній успіх і захистити титул. Для англійця це буде можливість додати ще один трофей до своєї колекції.

Шлях українців

До основної стадії турніру пробився Юліан Бойко. У кваліфікації українець у напруженій боротьбі здолав Лу Цзетао – 4:3. Його опонентом у першому раунді буде Сюй Ічень.

Юліан Бойко

Інший українець, Михайло Ларков, не зміг пройти кваліфікацію, поступившись Артемію Жижинсу з рахунком 0:4.

На перший погляд, такий результат може здатися провальним, однак латвієць цього сезону вже встиг гучно заявити про себе. Зокрема, на Wuhan Open Жижинс у першому колі сенсаційно здолав У Іцзе – чинного чемпіона світу.

Тож поразка Ларкова має дещо інший контекст, хоча, безумовно, українець розраховував на значно кращий результат.

Антон Казаков також зіграє в Челтнемі, однак для нього турнір розпочнеться саме з кваліфікації. Українцю випав надзвичайно складний суперник – Дін Джуньху, який досі утримується в топ-16 світового рейтингу.

Китаєць закономірно є однозначним фаворитом протистояння. Дін залишається одним із найтехнічніших гравців туру, однак уже кілька сезонів не демонструє тієї стабільності, яка свого часу дозволила йому закріпитися серед головних зірок світового снукеру.

Саме цим Антон і може скористатися. Казакову буде надзвичайно складно, але говорити про відсутність шансів точно не варто – особливо у форматі короткого матчу, де одна серія або невдала помилка фаворита здатна кардинально змінити перебіг зустрічі.

Формат турніру

Однією з головних особливостей British Open є незвична система формування сітки.

Тут немає традиційної фіксованої турнірної сітки, яку гравці отримують перед стартом. Після кожного раунду проводиться сліпе жеребкування, тому наступного суперника гравець дізнається лише після завершення попереднього матчу.

Це додає турніру непередбачуваності. Теоретично вже на ранній стадії можна отримати протистояння між двома представниками топ-10 світового рейтингу – якщо обидва успішно подолають попередній раунд.

Для гравців це водночас і перевага, і проблема. Немає можливості прораховувати потенційну сітку на кілька раундів уперед, а кожен наступний матч фактично стає окремою історією.

Саме тому British Open часто дарує неочікувані пари та сенсаційні результати.

Що там із рейтингом?

До речі, світовий рейтинг напередодні British Open також зазнав важливих змін.

Чжао Сіньтун став новим лідером, змістивши з першої позиції Джадда Трампа. Для англійця це перша втрата статусу №1 з серпня 2024 року.

Сіньтун став лише другим китайським снукеристом в історії, який очолив світовий рейтинг. Першим був Дін Джуньху, однак він сумарно провів на вершині лише три тижні.

У Чжао ситуація значно перспективніша. За сезон-2024/25 він втратить лише 10 тисяч рейтингових очок, адже пропустив той сезон через дискваліфікацію. Водночас упродовж поточного сезону китаєць продовжує набирати очки та збільшувати відрив від переслідувачів.

WST

Трамп же опустився одразу на п'яту позицію. Причина – з його рейтингу вирахували 500 тисяч очок за перемогу на Saudi Arabia Masters 2024. Захистити ці очки англієць не міг – турнір припинив існування.

Де дивитися

Телеканал "Євроспорт" в Україні не транслюватиме цей турнір. Слідкувати за подіями можна на платформі HBO Max.

Також матчі будуть доступні на сайті World Snooker Tour, але потрібна регістрація та підписка, яка коштує 7 фунтів стерлінгів на місяць.