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Бойко пройшов далі, Казаков програв екслідеру світового рейтингу на турнірі British Open

Руслан Травкін — 31 серпня 2026, 20:37
Бойко пройшов далі, Казаков програв екслідеру світового рейтингу на турнірі British Open
Крістофер Кіган (тренер) та Юліан Бойко
t.me/IulianBoikoTeam

В англійському місті Челтнем розпочався снукерний турнір British Open 2026.

Юліан Бойко стартував в основній сітці. Його суперником був китаєць Сюй Ічень.

Український снукерист не ідеально, але без особливих проблем забрав перші три фрейми.

У наступних двох були помилки при виходах та інших компонентах гри, що дало шанс Іченю скоротити розрив до мінімуму.

Все вирішилося в шостому фреймі, в якому боротьба тривала на останніх кольорових – 69:61 та 4:2 в матчі.

Антон Казаков мав подолати останній раунд кваліфікації. Його суперником став Дін Джуньху. Дін – перший китаєць, який досяг неймовірних успіхів у цій грі. У 2014-му році на нетривалий час "Дракон" ставав №1 світового рейтингу.

Ветеран довів свій клас у грі з українцем. Дін оформив три залікові серії (75, 57, 72), а під час другого фрейму видав потужний сенчурі-брейк на 127 очок. Казаков зумів узяти лише фрейм престижу.

Снукер – British Open 2026
31 серпня

Юліан Бойко (Україна) – Сюй Ічень (Китай) 4:2

Антон Казаков (Україна) – Дін Джуньху (Китай) 1:4

Суперник Юліана визначиться пізніше. Однією з головних особливостей British Open є незвична система формування сітки.

Тут немає традиційної фіксованої турнірної сітки, яку гравці отримують перед стартом. Після кожного раунду проводиться сліпе жеребкування.

снукер Юліан Бойко Антон Казаков

снукер

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