Казаков вибув із кваліфікації Northern Ireland Open

У місті Лестер (Англія) розпочалися кваліфікаційні матчі на снукерний турнір Northern Ireland Open 2026. Юліан Бойко грав із Семом Крейгі.

Англієць здобув перемогу з рахунком 4:1.

Снукер – Northern Ireland Open 2026

Кваліфікація, 1 раунд, 13 вересня

Сем Крейгі (Англія) – Антон Казаков (Україна) 4:1

WST

Більш досвідчений снукерист забрав перші два фрейми завдяки серіям на 71 та 52 очки.

У фреймі №3 Сем також мав перевагу. Антон врятувався серією на 74 очки.

Наступні дві партії були конкурентними, вистачали й тактичної боротьби, але Крейгі реалізував свої шанси краще.

Нагадаємо, Юліан Бойко зумів пройти перший раунд кваліфікації. Михайло Ларков проведе свій матч у понеділок, 14 вересня. Його суперник – Сахіл Найяр із Канади.