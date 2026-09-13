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Казаков вибув із кваліфікації Northern Ireland Open

Руслан Травкін — 13 вересня 2026, 21:48
Казаков вибув із кваліфікації Northern Ireland Open
WST

У місті Лестер (Англія) розпочалися кваліфікаційні матчі на снукерний турнір Northern Ireland Open 2026. Юліан Бойко грав із Семом Крейгі.

Англієць здобув перемогу з рахунком 4:1.

Снукер – Northern Ireland Open 2026
Кваліфікація, 1 раунд, 13 вересня

Сем Крейгі (Англія) – Антон Казаков (Україна) 4:1

WST

Більш досвідчений снукерист забрав перші два фрейми завдяки серіям на 71 та 52 очки.

У фреймі №3 Сем також мав перевагу. Антон врятувався серією на 74 очки. 

Наступні дві партії були конкурентними, вистачали й тактичної боротьби, але Крейгі реалізував свої шанси краще. 

Нагадаємо, Юліан Бойко зумів пройти перший раунд кваліфікації. Михайло Ларков проведе свій матч у понеділок, 14 вересня. Його суперник – Сахіл Найяр із Канади. 

снукер Антон Казаков

снукер

Бойко з перемоги розпочав кваліфікацію Northern Ireland Open
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