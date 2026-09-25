Картер розповів про тривалу історію конфлікту з О'Салліваном

Відомий снукерист Алі Картер у подкасті Talking Snooker максимально докладно розповів про свої стосунки з Ронні О'Салліваном. Він визнав, що в них була дружба з молодих років, але потім виникали конфлікти.

Слова Картера цитує Metro.co.uk.

"Ми з Ронні разом тренувалися, мені тоді було 17 років у клубі Witham Snooker Bowl. Грали кожен божий день. Саме це допомогло мені виграти турнір Benson & Hedges Championship у 1999 році. У той час це був досить великий турнір, і якби не допомога Ронні у підготовці та спаринги з ним, я, мабуть, ніколи б його не виграв. Але після того, як ми провели стільки часу разом – а він, напевно, вже тоді розумів, що я цілком чудовий у снукері – я відчув, що на турнірах він став ставитись до мене інакше, холодно та відсторонено. Озираючись назад, розумію, що, можливо, прийняв це надто близько до серця. Думаю, він з усіма так поводиться, справа була не тільки в мені. Але я не "всі", правда? Я твій друг із 17 років. Я можу судити лише зі своєї дзвіниці. Тому я вирішив: якщо йому не хочеться зі мною розмовляти, то й мені не хочеться з ним говорити. І добре".

У 2018-му між ними стався найвідоміший конфлікт. Під час одного з матчів Ронні спеціально задів Алістера плечем. Потім була коротка словесна перепалка.

"Ронні – майстер цієї неписаної гри, він по-справжньому володіє ситуацією та домінує своїм характером на снукерній арені. Але того дня я подумав: "Ні, я з цим не згоден, я не дозволю себе буллити". Мені вдалося виграти той матч. Після гри він підійшов до мене. Ми перекинулися парою банальних фраз. Він сказав щось на кшталт: "Ну, щасти". А потім ми зустрілися у готелі Novotel у Йорку. Ронні з компанією підійшов до мене і сказав: "Слухай мені дуже шкода через те, що трапилося в Шеффілді". Я відповів: "Друже, це все емоції. Ти хочеш перемогти, я хочу перемогти. Жодних проблем".

Картер додає, що думав, що конфлікт завершено, але в ньому відбувся новий сюжетний твіст.

"Потім стався локдаун, і всі турніри стали грати в Мілтон-Кінсі. Мені довелося зіграти з О'Салліваном у півфіналі турніру Northern Ireland Open 2020 саме там. Я давав передматчеве інтерв'ю Алану Макманусу, і він запитав: "Матчі між тобою та Ронні завжди проходять у дуже напруженій, ворожій атмосфері?" Я відповів: "Ні, зовсім ні. Раніше він підходив до мене в готелі Novotel в Йорку, вибачився переді мною, я вибачився перед ним, і ми заграли цю ситуацію. Все це вже в минулому". Так от, у тому півфіналі він обіграв мене, а на наступному турнірі я виходжу з офісу директорів турніру і бачу Ронні перед собою. Мабуть, він бачив те інтерв'ю, або Макманус розповів йому про нього, бо раптом заявив мені в обличчя: "Я ніколи перед тобою не вибачався. У цих ситуаціях була тільки твоя провина". Я запитав: "Що? Значить, я все це вигадав? Що ти підійшов зі своєю бандою до мене в Йорку і вибачився?" Він відповів: "Так, вигадав". На цьому для мене закінчилося абсолютно все. Просто не можеш усвідомити, що сталося. Він що, підколює мене чи як? Це якийсь поганий жарт? І я подумав: гаразд, добре, хоче він так говорити – хай каже".

Картер двічі проходив лікування від раку. Його підтримував Рональд О'Салліван-старший – батько Ронні.

"Ми добре ладнаємо з його батьком. Цього року у Шеффілді на чемпіонаті світу я проводив з ним багато часу, ми випили разом багато кави. Коли я проходив лікування від раку, мені дзвонили з одного незнайомого номера. Я подумав, що краще відповісти – раптом це онколог-консультант. Зняв слухавку і почув: "Алі, це Ронні О'Салліван-старший. Пропозиція без жодних умов: що б ти не захотів, що б я не міг для тебе зробити – вважай, що це вже зроблено. Я просто хочу, щоб ти знав: я готовий допомогти всім, чим зможу". Я навіть не був з ним знайомий! Я відповів: "Дякую, Рональде, дуже приємно це чути". Ось так і було".

47-річний Картер у 2008 та 2012 роках доходив до фіналу World Snooker Championship, де в обох випадках програв Ронні О'Саллівану.

Нещодавно він став переможцем турніру English Open. Через кілька днів англійський снукерист сенсаційно поступився українцю Антону Казакову в кваліфікації на турнір International Championship.