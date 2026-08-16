Ноппон дивує, але це не проблема для Селбі: підсумки China Open 2026

У китайському місті Тайюань завершився снукерний турнір China Open.

Він мав грандіозну вивіску. По-перше, вперше за сім років повернувся до календаря World Snooker Tour – попередній розіграш відбувся ще у 2019 році. По-друге, отримав один із найсолідніших призових фондів у сезоні – 1,205 млн фунтів. По-третє, зібрав дійсно зірковий склад учасників.

За тиждень із гаком ми дізналися, що турнір видався провальним для місцевих гравців, що за легендарний "Клас-92" уже справді варто переживати, а також побачили праймового Марка Селбі та неймовірний похід Ноппона Саенгкхама.

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Такий різний фінал

Ім'я Ноппона Саенгкхама точно ніхто не очікував побачити у вирішальній грі. Таєць продовжував дивувати й у фіналі. Він повів 4:2 та був близьким до того, щоб оформити перевагу у три фрейми.

Він вів 57:0, а позиція дозволяла навіть замахнутися щонайменше на сотню. Утім, справа дійшла до тактичної боротьби на кольорових. Ноппон забив синю та рожеву, але не реалізував чорну – Селбі такого прощати не збирався. Як наслідок – 70:68.

Після цього Марк забрав ще п'ять фреймів поспіль, фактично вирішивши долю фіналу. Ноппон намагався повернутися в гру, але Селбі вже повністю контролював ситуацію. Англієць довів матч до перемоги – 10:6.

"Жартівник із Лестера" завоював свій 26 титул за кар'єру. Більше здобули лише інші легенди гри: Марк Вільямс (27), Стів Девіс (28), Джадд Трамп (31) Джон Хіггінс (33), Стівен Хендрі (36) та Ронні О'Салліван (41).

Марк Селбі WST

Цілком закономірний результат

Англійського снукериста важко не назвати заслуженим переможцем. По сітці він вибив Пана Цзюнсюя, Кайрена Вілсона, Ніла Робертсона та Стюарта Бінгема.

Робертсона, чинного чемпіона China Open, Марк узагалі розгромив 6:1 у чвертьфіналі. Перед цим одним виграним фреймом обмежився й Кайрен Вілсон.

"Я дуже радий бути тут чемпіоном. Я відчував, що весь тиждень грав справді чудово", – сказав Селбі після гри.

І це абсолютна правда.

Що мало стати тріумфом – стало провалом

В основній стадії змагалися аж 12 китайців. Так-так, усе йде до того, що через кілька років якийсь турнір якщо не повністю буде складений із представників Піднебесної, то стадія 1/4 точно може перетворитися на внутрішній китайський чемпіонат. Але це буде в майбутньому.

Як казав майстер Угвей із "Панди Кунг-Фу": "Минуле забуто, майбутнє закрито, сьогодення даровано". Тому сконцентруємося на сьогоденні.

Звичайно, головними фаворитами були У Іцзе та Чжао Сіньтун – останні два чемпіони світу. Але й Сяо Годун, Сі Цзяхуей та першовідкривач вершин для китайського снукеру Дін Цзюньхуей мали сказати своє вагоме слово.

Але не сказали.

Після першого раунду залишилося шестеро китайців. Після другого – двоє, а після 1/4 фіналу – лише Чжоу Юелун.

29-річний снукерист уже 12 років виступає серед професіоналів, але за цей час має чотири рейтингові фінали без перемог. Не покращив він цю статистику й на домашній землі.

Найдраматичніший виліт

Він стався ще в першому раунді – і саме в китайському дербі Чжао Сіньтун – Чжан Аньда.

Чемпіон світу повів 3:0. Аньда довів, що не дарма має прізвисько "Могутнє мишеня". Він підступно користувався помилками більш зіркового земляка – чого лише вартує промах Сіньтуна на рожевій у восьмому фреймі – та вийшов уперед, 5:4.

Утім, справа дійшла до десайдера. У контровій партії рахунок за очками був 64:57 на користь Сіньтуна. Той не зумів завершити справу, віддавши останню кулю Чжану. 64:64.

Під час респоту Чжао невдало розвів кулі, а Аньда отримав можливість виконати складний тонкий удар у верхню лузу. Він точно відправив чорну в ціль і вибив "Циклона".

Для Чжана ця перемога була важлива ще й тим, що він узяв реванш за фінал World Grand Prix 2026. Тоді Андьда також виграв 6 фреймів, але матч тривав до 10 перемог, які здобув Сіньтун.

Марк, Джон, Ронні – не старійте!

Тривалий період були роки, коли ця трійка – Марк Вільямс, Джон Хіггінс та Ронні О'Салліван – регулярно сходилася між собою у фіналах та півфіналах, а виліт когось із них у чвертьфіналі вважався шоком.

Часи йдуть.

Дін Цзюньху та Ронні О'Салліван WST

Першого підводить зір, іншого – вік, а третій, напевно, вже без тієї мотивації. Точніше, мотивація в О'Саллівана точно є – ще один, восьмий титул чемпіона світу. Він не соромиться про це згадувати у своїх інтерв'ю. Щоправда, для цього треба "пахати". А от тут і розпочинаються проблеми.

У Тайюані Вільямс узяв лише три фрейми проти Чжоу Юелуна. Хіггінс програв у битві ветеранів Стюарту Бінгему – 4:6. О'Салліван начебто легко здолав Джексона Пейджа – 6:2, але потім поступився Ноппону Саенгкхаму – 4:6.

Похід Ноппона

34-річний таєць дебютував серед професіоналів ще у 2010 році, але згодом вибув із туру. Повернувся через два роки і відтоді заслужив репутацію "міцного горішка" зі своїми злетами та падіннями.

Так, він і близько не досяг висот своїх земляків – Джеймса Ваттани чи Тепчайї Ун-Ну, але яскравих епізодів за час виступів у турі вистачало. Зокрема, фінал Scottish Open-2023, де він поступився Гері Вілсону з рахунком 5:9.

Турнір у Тайюані, безумовно, став найкращим у його кар'єрі.

What a week for Noppon Saengkham ❤️



Plenty more to come, Moo. #ChinaOpen pic.twitter.com/G5hVsvQ59p — WST (@WeAreWST) August 16, 2026

Ноппон почергово вибив Джадда Трампа, Ронні О'Саллівана, Шона Мерфі, а потім закріпив статус головної сенсації турніру виходом у фінал проти Селбі. Трамп, до слова, приїхав до Тайюаня після перемоги на Shanghai Masters, але вилетів уже в першому раунді саме від Саенгкхама.

Ба більше – Ноппон грав чудово. До фіналу в його активі було дві сотенні серії та 13 брейків 50+, тобто у 15 із 24 зіграних фреймів він набирав щонайменше 50 очок за один підхід.

І це не просто ефективний, а ще й доволі швидкий снукер. У середньому на один удар Ноппон витрачав близько 25 секунд. Це не швидкість прийняття рішень на рівні Трампа чи Ронні, але показник гідний.

Так, із титулом у руках його похід був би ще яскравішим, але й 100 тисяч фунтів призових – рекордні для Саенгкхама гроші.

"Марк був дуже сильним сьогодні та чудово контролював гру, його сейфті була неймовірною. Коли я вів 4:2, він був під тиском, але ввечері все змінилося – Марк контролював усе. Я дуже задоволений тим, як грав під час турніру, і тим, що був тут до кінця. Я продовжуватиму наполегливо працювати і, сподіваюся, одного дня виграю трофей".

WST

Хочеться відзначити, що цього сезону з Ноппоном унічию зіграв і Юліан Бойко під час другого етапу Champions League 2026.

Що далі?

Тижнева пауза. Зірки снукеру навряд чи залишать межі Китаю, адже вже 23 серпня розпочнеться Wuhan Open.

Подія відбудеться вчетверте в історії. У попередніх двох розіграшах перемагав Сяо Годун. Можливо, цього разу китайські поціновувачі снукеру знову побачать тріумф свого співвітчизника на власні очі.

Тим більше, в основній стадії стартуватимуть щонайменше дев'ять представників Китаю.