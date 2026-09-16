Добре, що виграв у Ронні фрейм: легенда снукеру назвав найгріший матч за кар'єру

Єдиний в історії Ірландії чемпіон світу зі снукеру Кен Догерті найголовнішою поразкою за кар'єру вважає фінал UK Championship 2001, коли Ронні О'Салліван обіграв його з рахунком 10-1.

Слова Кена цитує Metro.co.uk.

"У мене було кілька невдалих поразок, але, гадаю, найганебнішою була, напевно, фінал UK Championship. Я грав чудово, щоб дістатися фіналу. Я жахливо почав гру проти Ронні О'Саллівана. Зрештою він переміг мене з рахунком 10:1, і мені пощастило, що я здобув перемогу в одному фреймі".

Догерті виграв фрейм №2 з рахунком 95:0, оформивши брейк на 95 очок.

У решті 10 фреймах ірландець загалом набрав 124 очки. Ронні за матч записав до активу сенчурі-брейк (на 106 очок) та 6 залікових серій (72, 72, 62, 59, 66, 58).

Догерті став чемпіоном світу в 1997 році. Тоді у фіналі він здолав Стівена Хендрі з рахунком 18:12.

Він також грав у фіналі в 1998 та 2003 роках, але програвав Джону Хіггінсу (12:18) та Марку Вільямсу (16:18).

Нагадаємо, Марк Селбі розповів про свій рівень спілкування з Ронні О'Салліваном.