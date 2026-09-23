О'Салліван може отримати унікальне запрошення на турнір Champion of Champions

Легенда снукеру Ронні О'Салліван може з'явитися на турнірі Champion of Champions у листопаді, хоча він не вигравав професійний титул з березня 2024 року.

Про це повідомляє видання Metro.co.uk.

Champion of Champions – турнір у Лестері, який не впливає на світовий рейтинг, але має хороший призовий фонд. На нього запрошення отримують переможці знакових турнірів протягом останнього року.

Наразі визначено 14 місць на Champion of Champions 2026. У розкладі залишилися лише турніри Shenzhen Open та Northern Ireland Open.

Якщо будь-хто з 14 гравців, які вже кваліфікувалися, виграє ці два змагання, то це дасть шанс "Ракеті" отримати запрошення на турнір, як чемпіону світу серед ветеранів.

Утім, Ронні останнім часом пропускає турніри в Англії. Якщо він отримає шанс зіграти в Лестері, але відмовиться, то на Champion of Champions зіграє Ніл Робертсон, оскільки має найвищий світовий рейтинг.

Shenzhen Open відбудеться з 28 вересня по 4 жовтня, а Northern Ireland Open – з 18 по 25 жовтня, після чого відбудеться турнір Champion of Champions з 9 по 15 листопада.

"Чемпіон чемпіонів" проводиться регулярно з 2013 року. О'Салліван ставав переможцем 4 рази (2013, 2014, 2018, 2022), а також двічі (2016, 2017) програвав у фіналі.

Призовий фонд Champion of Champions 2026 складає 440 тисяч фунтів, 150 тисяч дістанеться переможцю.

Нагадаємо, Юліан Бойко зумів пробитися в основну стадію Scottish Open 2026.