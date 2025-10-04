Зіркова біатлоністка в 23 роки вирішила стати жандармом
Осеан Мішлон
Getty images
Французька біатлоністка Осеан Мішлон підписала цього тижня контракт з Національною жандармерією.
Про це повідомляє Ski-nordique.net.
"Це ще один крок у моїй подорожі, який мене надихає.
Бути частиною висококваліфікованих спортсменів жандармерії означає приєднатися до групи зі справжньою ідентичністю, здатної пропагувати добрі цінності", – зізналася вона.
Осеан вважається однією з найперспективніших біатлоністок Франції.
У межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде Мішлон стала срібною призеркою. На тому ж ЧС біатлоністка виграла "золото" в естафеті 4х6.
