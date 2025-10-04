Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Зіркова біатлоністка в 23 роки вирішила стати жандармом

Руслан Травкін — 4 жовтня 2025, 04:31
Зіркова біатлоністка в 23 роки вирішила стати жандармом
Осеан Мішлон
Getty images

Французька біатлоністка Осеан Мішлон підписала цього тижня контракт з Національною жандармерією.

Про це повідомляє Ski-nordique.net.

"Це ще один крок у моїй подорожі, який мене надихає.

Бути частиною висококваліфікованих спортсменів жандармерії означає приєднатися до групи зі справжньою ідентичністю, здатної пропагувати добрі цінності", – зізналася вона.

Осеан вважається однією з найперспективніших біатлоністок Франції.

У межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде Мішлон стала срібною призеркою. На тому ж ЧС біатлоністка виграла "золото" в естафеті 4х6.

Нагадаємо,польська біатлоністка Моніка Хойніш-Старега хоче потрапити на Олімпіаду після декретної відпустки. 

біатлон

біатлон

Головна зірка польського біатлону планує потрапити на Олімпійські ігри після декретної відпустки
Легенда біталону виграла лижну гонку на 10 км. Вона завершила кар'єру 5 років тому
"Немає лиха без добра": Франциска Пройсс про травму руки та повернення до тренувань
У рідному місті загиблої Дальмаєр назвали парк на її честь
Зіркова біатлоністка виграла судову справу в суперечці з олімпійським чемпіоном

Останні новини