Зіркова біатлоністка в 23 роки вирішила стати жандармом

Французька біатлоністка Осеан Мішлон підписала цього тижня контракт з Національною жандармерією.

Про це повідомляє Ski-nordique.net.

"Це ще один крок у моїй подорожі, який мене надихає.

Бути частиною висококваліфікованих спортсменів жандармерії означає приєднатися до групи зі справжньою ідентичністю, здатної пропагувати добрі цінності", – зізналася вона.