Зіркова біатлоністка Пройс розповіла про причини, чому вирішила завершити кар'єру

Німецька біатлоністка Франциска Пройс заявила, що вирішила завершити свою кар'єру, бо більше не відчувала пристрасті.

Її слова передає Sport.de.

"Я й так протрималася на чотири роки довше, ніж спочатку планувала. Але вже з січня я повністю усвідомила, що дійсно настав час попрощатися. Я помітила, що вже не відчуваю ту саму пристрасть.

Спочатку я думала, що знову відчую цей ентузіазм під час домашнього етапу Кубку світу в Рупольдінгу. Але потім, коли я повернулася додому, я зрозуміла, що й зараз уже не відчуваю цього так сильно. Це мене справді трохи турбувало".

Зауважимо, що за підсумками того етапу вона посіла 5 місце у спринті, а у гонці переслідування зіркова німкеня стала сьомою. За словами 32-річної ексатлетки, вона вже не могла демонструвати високі результати, як це робила раніше.

"У мене справді часто траплялися безглузді ситуації протягом моєї кар'єри, коли, як мені здається, кожен би зрозумів, якби я сказала: „Гей, до цього місця і не далі, мені вже досить".

Але до того моменту я завжди мала відчуття, що ще не змогла показати всього, на що здатна. Цього разу ж все було якось інакше. Я це чітко відчула".

Зазначимо, що Пройс завершила кар'єру у лютому цього року після масстарту на Олімпійських іграх-2026.

Додамо, що Пройс дебютувала на етапах Кубку світу ще в сезоні-2013/2014 має у своєму активі 28 індивідуальних медалей КС (5 золотих, 13 срібних та 10 бронзових), а також 34 командні (11 золотих, 11 срібних та 12 бронзових).

Загалом Пройс має 11 нагород на світовій першості (2 золоті, 6 срібних та 3 бронзових). Не закритим гештальтом для Франциски залишалася індивідуальна нагорода на Олімпіаді. На Іграх-2022 Пройс завоювала "бронзу" в естафеті. Водночас на своїй останній Олімпіаді-2026 Пройс здобула бронзову нагороду в змішаній естафеті.

Нещодавно колишня біатлоністка зробила собі ринопластику.