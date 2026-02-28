Цей стрес більше не вартий медалі: Пройс – про завершення своєї кар'єри
Колишня німецька біатлоністка Франциска Пройс прокоментувала завершення своєї кар'єри, наголосивши, що відчувала "тиск ззовні" на Олімпійських іграх-2026.
Її слова наводить Ski-nordique.
"Останніми днями я усвідомила, що відбувалося навколо мене – справжнє психологічне переслідування ззовні. Мені навіть заборонили заходити в соціальні мережі. Ця тенденція викликає занепокоєння. Ми – люди. Я не зробила нічого злочинного, нікого не вбила. Це лише спорт.
Це змусило мене зрозуміти, що період, який мав бути прекрасним, може бути зіпсований таким чином. Я зрозуміла, що цей стрес більше не вартий медалі. Я рада, що цей розділ завершено. Це справді правильне рішення, і тепер я відчуваю полегшення.
Якщо я захворію, це більше не буде драмою. Узимку я зможу бачити свою родину та друзів без постійного страху заразитися. Це було частиною професії, але тепер я рада, що можу перегорнути сторінку", – сказала Пройс.
Пройс дебютувала на етапах Кубку світу ще в сезоні-2013/2014 має у своєму активі 28 індивідуальних медалей КС (5 золотих, 13 срібних та 10 бронзових), а також 34 командні (11 золотих, 11 срібних та 12 бронзових).
У попередній кампанії німкеня вперше виграла Великий кришталевий глобус та вперше здобула індивідуальне золото, вигравши гонку переслідування.
Загалом Пройс має 11 нагород на світовій першості (2 золоті, 6 срібних та 3 бронзових). Не закритим гештальтом для Франциски залишалася індивідуальна нагорода на Олімпіаді. На Іграх-2022 Пройс завоювала "бронзу" в естафеті. Водночас на своїй останній Олімпіаді-2026 Пройс здобула бронзову нагороду в змішаній естафеті.