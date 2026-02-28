Цей стрес більше не вартий медалі: Пройс – про завершення своєї кар'єри

Колишня німецька біатлоністка Франциска Пройс прокоментувала завершення своєї кар'єри, наголосивши, що відчувала "тиск ззовні" на Олімпійських іграх-2026.

Її слова наводить Ski-nordique.

"Останніми днями я усвідомила, що відбувалося навколо мене – справжнє психологічне переслідування ззовні. Мені навіть заборонили заходити в соціальні мережі. Ця тенденція викликає занепокоєння. Ми – люди. Я не зробила нічого злочинного, нікого не вбила. Це лише спорт.



Це змусило мене зрозуміти, що період, який мав бути прекрасним, може бути зіпсований таким чином. Я зрозуміла, що цей стрес більше не вартий медалі. Я рада, що цей розділ завершено. Це справді правильне рішення, і тепер я відчуваю полегшення.



Якщо я захворію, це більше не буде драмою. Узимку я зможу бачити свою родину та друзів без постійного страху заразитися. Це було частиною професії, але тепер я рада, що можу перегорнути сторінку", – сказала Пройс.