Титулована німецька біатлоністка натякнула на можливе завершення кар'єри після ОІ-2026
Франциска Пройс
Getty Images
Німецька біатлоністка Франциска Пройс може завершити кар'єру після Олімпіади-2026.
Про це вона сказала після масстарту в межах 6-го етапу Кубку світу з біатлону, передає BR24Wintersport.
"Я з нетерпінням чекала на ці гонки. Можливо, це були мої останні гонки Кубку світу, побачимо. Тому я була рада бути тут", – сказала Пройс.
31-річна Пройс є чинною володаркою Великого кришталевого глобусу.
Напередодні свою останню гонку в межах Кубку світу провела італійська біатлоністка Доротея Вірер.
Олімпійські ігри-2026 пройдуть в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.