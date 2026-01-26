Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Титулована німецька біатлоністка натякнула на можливе завершення кар'єри після ОІ-2026

Олексій Мурзак — 26 січня 2026, 16:22
Титулована німецька біатлоністка натякнула на можливе завершення кар'єри після ОІ-2026
Франциска Пройс
Getty Images

Німецька біатлоністка Франциска Пройс може завершити кар'єру після Олімпіади-2026.

Про це вона сказала після масстарту в межах 6-го етапу Кубку світу з біатлону, передає BR24Wintersport.

"Я з нетерпінням чекала на ці гонки. Можливо, це були мої останні гонки Кубку світу, побачимо. Тому я була рада бути тут", – сказала Пройс.

31-річна Пройс є чинною володаркою Великого кришталевого глобусу.

Напередодні свою останню гонку в межах Кубку світу провела італійська біатлоністка Доротея Вірер.

Олімпійські ігри-2026 пройдуть в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.

Кубок світу з біатлону Франциска Пройсс

Франциска Пройсс

Зірку біатлону визнали Спортсменкою року в Німеччині
Пройсс повертається. Німеччина назвала склад на етап у Ансі
Дві зірки збірної Німеччини не виступлять у Гохфільцені
Пройсс потрапила до складу збірної Німеччини на Кубок світу в Гохфільцені
Чинна володарка Кубку світу захворіла на коронавірус

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік