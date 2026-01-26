Титулована німецька біатлоністка натякнула на можливе завершення кар'єри після ОІ-2026

Німецька біатлоністка Франциска Пройс може завершити кар'єру після Олімпіади-2026.

Про це вона сказала після масстарту в межах 6-го етапу Кубку світу з біатлону, передає BR24Wintersport.

"Я з нетерпінням чекала на ці гонки. Можливо, це були мої останні гонки Кубку світу, побачимо. Тому я була рада бути тут", – сказала Пройс.

31-річна Пройс є чинною володаркою Великого кришталевого глобусу.

Напередодні свою останню гонку в межах Кубку світу провела італійська біатлоністка Доротея Вірер.

Олімпійські ігри-2026 пройдуть в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.