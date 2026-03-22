Україна вперше в історії завершила сезон без участі в жіночих масстартах

Українська жіноча збірна з біатлону завершила олімпійський сезон-2025/26 без участі в масстартах.

Протягом усього олімпійського сезону в біатлоністок було п'ять можливостей виступити у цій дисципліні – чотири на етапах Кубку світу та одна на Олімпійських іграх 2026.

Нагадаємо, в масстартах на Кубку світу беруть топ-25 загального заліку та 5 кращих спортсменок на етапі. Жодного разу українки не змогли виконати кваліфікаційні умови.

Додамо, що жодній з українок не вдалося завершити сезон у топ-50 тотала на Кубку світу.

Сьогодні, 22 березня, олімпійський сезон-2025/26 завершиться чоловічим масстартом у норвезькому Голменколлені. Гонка за участі українця Віталія Мандзина розпочнеться о 16:45 за київським часом.